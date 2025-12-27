CalendarioSecciones

Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)

País:
Suiza
CHF, Franco suizo
Fuente:
Instituto Económico Suizo KOF (KOF Swiss Economic Institute)
Sector:
Negocios
Media 101.7 98.9
101.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
99.7
101.7
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF ofrece una perspectiva económica compuesta para los próximos seis meses.

La fórmula de cálculo del indicador incluye unos 200 valores estadísticos. La lista de variables es revisada anualmente. El número de variables puede variar de un año a otro. El criterio principal para seleccionar una variable es su influencia en la economía nacional y los ciclos económicos. El grupo de esta serie de indicadores potenciales incluye alrededor de 500 indicadores. Aproximadamente la mitad de ellos son incluidos en el cálculo cada año.

El índice se calcula desde 1970. La última revisión significativa de la metodología de cálculo se llevó a cabo en 2014. Los economistas monitorean la publicación de los indicadores, ya que estos reflejan todos los factores importantes que influyen en el sistema económico y financiero nacional. Los pronósticos del KOF a menudo se correlacionan con ciertos cálculos adicionales del PIB del país y muestran las perspectivas de desarrollo reales.

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
101.7
98.9
101.5
oct 2025
101.3
98.2
98.0
sept 2025
98.0
97.9
96.2
ago 2025
97.4
97.9
101.3
jul 2025
101.1
98.5
96.3
jun 2025
96.1
100.3
98.6
may 2025
98.5
100.1
97.1
abr 2025
97.1
101.5
103.2
mar 2025
103.9
100.4
102.6
feb 2025
101.7
100.4
103.0
ene 2025
101.6
99.2
99.6
dic 2024
99.5
101.2
102.9
nov 2024
101.8
100.6
99.7
oct 2024
99.5
104.6
104.5
sept 2024
105.5
101.3
105.0
ago 2024
101.6
101.8
100.6
jul 2024
101.0
101.5
102.7
jun 2024
102.7
101.2
102.2
may 2024
100.3
99.6
101.9
abr 2024
101.8
94.9
100.4
mar 2024
101.5
102.0
feb 2024
101.6
96.2
101.5
ene 2024
101.5
96.9
98.0
dic 2023
97.8
95.7
97.2
nov 2023
96.7
98.4
95.1
oct 2023
95.8
97.3
95.9
sept 2023
95.9
91.0
96.2
ago 2023
91.1
91.4
92.1
jul 2023
92.2
93.7
90.7
jun 2023
90.8
86.4
91.4
may 2023
90.2
94.1
96.1
abr 2023
96.4
94.3
99.2
mar 2023
98.2
101.9
98.9
feb 2023
100.0
101.5
97.4
ene 2023
97.2
89.1
91.5
dic 2022
92.2
86.9
89.2
nov 2022
89.5
96.7
90.9
oct 2022
90.9
97.9
92.3
sept 2022
93.8
86.2
93.5
ago 2022
86.5
88.8
90.5
jul 2022
90.1
97.7
95.2
jun 2022
96.9
99.8
97.7
may 2022
96.8
101.6
103.0
abr 2022
101.7
98.2
99.2
mar 2022
99.7
106.7
105.3
feb 2022
105.0
107.5
107.2
ene 2022
107.8
107.0
107.2
dic 2021
107.0
117.3
107.5
nov 2021
108.5
120.0
110.2
oct 2021
110.7
115.5
111.0
123
