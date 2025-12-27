Calendario económico
Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Media
|101.7
|98.9
|
101.5
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|99.7
|
101.7
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF ofrece una perspectiva económica compuesta para los próximos seis meses.
La fórmula de cálculo del indicador incluye unos 200 valores estadísticos. La lista de variables es revisada anualmente. El número de variables puede variar de un año a otro. El criterio principal para seleccionar una variable es su influencia en la economía nacional y los ciclos económicos. El grupo de esta serie de indicadores potenciales incluye alrededor de 500 indicadores. Aproximadamente la mitad de ellos son incluidos en el cálculo cada año.
El índice se calcula desde 1970. La última revisión significativa de la metodología de cálculo se llevó a cabo en 2014. Los economistas monitorean la publicación de los indicadores, ya que estos reflejan todos los factores importantes que influyen en el sistema económico y financiero nacional. Los pronósticos del KOF a menudo se correlacionan con ciertos cálculos adicionales del PIB del país y muestran las perspectivas de desarrollo reales.
El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del franco suizo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Barómetro Económico de Suiza del Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
