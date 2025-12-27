La Decisión del Banco Nacional de Suiza (SNB) sobre la Tasa de Interés se anuncia cuatro veces al año durante las reuniones de la junta de gobierno del SNB. La decisión depende de las perspectivas de inflación existentes y el crecimiento económico; se trata, además, de uno de los indicadores clave de mayor influencia en las cotizaciones del franco suizo.

En las reuniones, los miembros de la Junta de Gobierno del SNB estudian la situación económica actual (tanto la agenda interna como el estado de la economía mundial, así como los principales eventos que afectan a las condiciones financieras y económicas), discuten la política monetaria actual y votan medidas sobre la política monetaria y la tasa de interés. El Comité comunica la decisión sobre la tasa de interés después de la reunión.

El SNB puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el SNB trataría de encarecer el franco suizo, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

Por lo tanto, cada decisión sobre la tasa de interés tomada por el Banco Nacional de Suiza afecta directamente a las cotizaciones del franco suizo (especialmente cuando se modifica la tasa). Una decisión al alza, normalmente conduce al aumento de las cotizaciones del franco suizo.

