Calendario económico
Importaciones de Suiza (Switzerland Imports)
|Baja
|₣19.637 B
|
₣21.075 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
₣19.637 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Importaciones de Suiza muestran el valor nominal de los bienes adquiridos por residentes suizos al extranjero, expresados en francos suizos. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.
Las estadísticas comerciales se calculan usando como base la información que las compañías importadoras ofrecen a las agencias gubernamentales. Los datos se ajustan antes de ser añadidos a la balanza de pagos. En la práctica, el cálculo de las estadísticas de exportación se basa en las mercancías que se someten al procedimiento aduanero y para las cuales se prepara una declaración aduanera.
Las piedras preciosas, gemas, metales, obras de arte y antigüedades quedan excluidas del cálculo.
Por lo tanto, el cambio en el volumen de las importaciones es uno de los factores importantes en la valoración del desarrollo económico. Este indicador es un componente significativo del PIB nacional.
La influencia de las importaciones en las cotizaciones del franco suizo es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. En este caso, los residentes de Suiza necesitan vender francos suizos y comprar divisas extranjeras para pagar al proveedor por la entrega del producto importado. Por lo tanto, un crecimiento intenso de las importaciones puede considerarse un factor negativo para las cotizaciones de la moneda nacional. No obstante, la influencia de este componente de la balanza comercial sobre la volatilidad del franco suizo es generalmente de corta duración.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Suiza (Switzerland Imports)".
