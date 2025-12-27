Calendario económico
Expectativas Económicas de Suiza de la Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
|Baja
|N/D
|-1.5
|
-7.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Expectativas Económicas de la Credit Suisse muestran los supuestos de los expertos sobre importantes mercados financieros mundiales. El índice se recopila usando una encuesta realizada a 300 representantes de bancos, compañías de seguros y departamentos financieros. Los encuestados expresan sus perspectivas a seis meses con respecto al estado de la economía, el nivel de inflación, las tasas de interés, los mercados bursátiles y los tipos de cambio en la eurozona, Alemania, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, así como sus expectativas sobre los precios del crudo. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas Económicas de Suiza de la Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
