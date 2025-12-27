Calendario económico
Exportaciones de Suiza (Switzerland Exports)
|Baja
|₣23.478 B
|
₣25.278 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
₣23.478 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Exportaciones de Suiza muestran el valor nominal de los bienes vendidos por residentes suizos al extranjero, expresados en francos suizos. El cálculo incluye ventas directas de bienes y servicios, así como transacciones por trueque.
Las estadísticas comerciales se calculan usando como base la información que los exportadores ofrecen a las agencias gubernamentales. Los datos se ajustan antes de ser añadidos a la balanza de pagos. En la práctica, el cálculo de las estadísticas de exportación se basa en las mercancías que se someten al procedimiento aduanero y para las cuales se prepara una declaración aduanera. Las piedras preciosas, gemas, metales, obras de arte y antigüedades quedan excluidas del cálculo.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.
Las exportaciones son un componente importante del PIB nacional. Por lo tanto, los cambios en su volumen se constituyen como uno de los factores a considerar en la evaluación del desarrollo económico. No obstante, la influencia de las exportaciones en las cotizaciones del franco suizo es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, la economía comienza a exportar más para crear empleos. En este caso, los no residentes deben comprar francos suizos para pagar a los proveedores por la entrega del producto exportado. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones de Suiza (Switzerland Exports)".
