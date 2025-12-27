Las Exportaciones de Suiza muestran el valor nominal de los bienes vendidos por residentes suizos al extranjero, expresados ​​en francos suizos. El cálculo incluye ventas directas de bienes y servicios, así como transacciones por trueque.

Las estadísticas comerciales se calculan usando como base la información que los exportadores ofrecen a las agencias gubernamentales. Los datos se ajustan antes de ser añadidos a la balanza de pagos. En la práctica, el cálculo de las estadísticas de exportación se basa en las mercancías que se someten al procedimiento aduanero y para las cuales se prepara una declaración aduanera. Las piedras preciosas, gemas, metales, obras de arte y antigüedades quedan excluidas del cálculo.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

Las exportaciones son un componente importante del PIB nacional. Por lo tanto, los cambios en su volumen se constituyen como uno de los factores a considerar en la evaluación del desarrollo económico. No obstante, la influencia de las exportaciones en las cotizaciones del franco suizo es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, la economía comienza a exportar más para crear empleos. En este caso, los no residentes deben comprar francos suizos para pagar a los proveedores por la entrega del producto exportado. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.

