El Producto Interior Bruto (PIB) de Suiza t/t muestra el cambio en el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en la nación en el trimestre actual en comparación con el anterior.

El PIB suizo se calcula usando las estadísticas de valor agregado (es decir, utilizando el llamado enfoque de producción). El valor agregado se define como la diferencia entre los ingresos totales y los costes de producción de material. El cálculo del PIB no incluye los ingresos procedentes del trabajo en el hogar, el trabajo voluntario, el empleo informal y las acciones criminales.

El PIB basado en la producción se calcula como la suma del valor agregado en los 20 sectores principales de la economía nacional. Los datos se ajustan estacionalmente para permitir la valoración de los cambios netos en las actividades de la economía del país producidos por razones objetivas, y no por alteraciones derivadas de los días festivos o las condiciones naturales.

El PIB es el principal medidor de la fortaleza económica del país. Un crecimiento estable del PIB indica la sostenibilidad tanto del sistema económico como del financiero. Por lo tanto, puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.

