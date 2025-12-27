El Índice de Precios al Productor de Suiza a/a (IPP) refleja el cambio en los precios de los bienes producidos y vendidos por los fabricantes suizos en los mercados nacionales y extranjeros. El índice mide el cambio en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior.

El cálculo incluye los principales sectores de producción, como la agricultura, la minería, la producción de bienes de consumo, la energía y el procesamiento. El índice abarca los bienes que se entregan como productos finales al comercio minorista, están sujetos a inversión o se transfieren a otros sectores de producción como intermediarios.

El IPP no refleja un cambio de precio absoluto, sino relativo con respecto al año base. El año base actual es 2015 y el valor del índice se ha establecido en 100. Por lo tanto, si el índice tiene un valor actual de 110 puntos, esto significa que los precios han aumentado un 10% desde 2015. La cesta de bienes incluida en el cálculo del índice se revisa de forma regular. Las empresas pueden cambiar su oferta de productos, por lo que en la cesta se incluyen "productos cualitativamente idénticos" para considerar el movimiento del precio neto.

El cálculo no incluye el IVA ni los impuestos especiales (impuestos sobre el tabaco, el alcohol o los derivados del petróleo).

Los datos para el cálculo se recopilan a partir de una encuesta realizada a los productores y basada en el muestreo objetivo. La muestra incluye compañías, empresas y asociaciones de fabricantes. Se recopila para representar cierto equilibrio entre los grandes, medianos y pequeños productores.

Los precios al productor son un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor. El crecimiento del IPP puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico de los últimos valores: