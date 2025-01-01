Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollOnClickDec CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnClickDec El manejador de evento del control "ClickDec" (clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de decremento). virtual bool OnClickDec() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnClickInc OnShow