DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollOnClickDec 

OnClickDec

El manejador de evento del control "ClickDec" (clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de decremento).

virtual bool  OnClickDec()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.