CalcPos

Obtiene la posición de la barra de desplazamiento por medio de la coordenada.

virtual int  CalcPos(
   const int      coord      // coordenada
   )

Parámetros

coord

[in]  Coordenada de la barra de desplazamiento.

Valor devuelto

Posición de la barra de desplazamiento.