Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollCalcPos CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos CalcPos Obtiene la posición de la barra de desplazamiento por medio de la coordenada. virtual int CalcPos( const int coord // coordenada ) Parámetros coord [in] Coordenada de la barra de desplazamiento. Valor devuelto Posición de la barra de desplazamiento. OnThumbDragEnd CScrollV