DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollOnClickInc 

OnClickInc

El manejador de evento del control "ClickInc" (clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de incremento).

virtual bool  OnClickInc()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.