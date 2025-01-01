DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollOnThumbDragStart 

OnThumbDragStart

El manejador de evento del control "ThumbDragStart" (empezar desplazamiento).

virtual bool  OnThumbDragStart()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "ThumbDragStart" se produce al comienzo de la operación de arrastrar.