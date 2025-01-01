DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollOnThumbDragEnd 

OnThumbDragEnd

El manejador de evento del control "ThumbDragEnd" (proceso de arrastre finalizado).

virtual bool  OnThumbDragEnd()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "ThumbDragEnd" se produce cuando finaliza la operación de arrastrar la barra de desplazamiento.