Guarda en un archivo binario todos los elementos de la matriz transmitida como parámetro. La función permite anotar rápidamente en una línea las matrices de los tipos numéricos o de las estructuras sencillas.

bool  FileSave(
   const string  file_name,         // nombre del archivo
   void&         buffer[],          // matriz de tipos numéricos o estructuras sencillas
   int           common_flag=0      // bandera del archivo, por defecto los archivos se escriben en la carpeta <catálogo_de_datos>\MQL5\Files\
   );

Parámetros

file_name

[in]  Nombre del archivo en el que se escribirá la matriz de datos.

buffer

[in]  Matriz de tipos numéricos o estructuras sencillas.

common_flag=0

[in] bandera de archivo que indica el modo de trabajo. Si no se indica el parámetro, entonces el archivo se escribirá en la subcarpeta MQL5\Files (o  <catálogo_del_agente_de_simulación>\MQL5\Files en caso de simulación).

Valor devuelto

En caso de fallo, la función retorna false.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_FileSave.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      ticks_to_save=1000; // número de ticks
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- si la historia de ticks está sincronizada, entonces el código de error es igual a cero
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized, error=%d",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  escribimos los ticks en el archivo
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- ahora leemos estos ticks de vuelta desde el archivo
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

Véase también

Estructuras y clases, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite