- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
Guarda en un archivo binario todos los elementos de la matriz transmitida como parámetro. La función permite anotar rápidamente en una línea las matrices de los tipos numéricos o de las estructuras sencillas.
|
bool FileSave(
Parámetros
file_name
[in] Nombre del archivo en el que se escribirá la matriz de datos.
buffer
[in] Matriz de tipos numéricos o estructuras sencillas.
common_flag=0
[in] bandera de archivo que indica el modo de trabajo. Si no se indica el parámetro, entonces el archivo se escribirá en la subcarpeta MQL5\Files (o <catálogo_del_agente_de_simulación>\MQL5\Files en caso de simulación).
Valor devuelto
En caso de fallo, la función retorna false.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
Estructuras y clases, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite