FileLoad
Lee todo el contenido de un archivo binario especificado en una matriz transmitida de tipos numéricos o estructuras sencillas. La función permite leer rápidamente los datos de un tipo conocido en la matriz apropiada.
long FileLoad(
Parámetros
file_name
[in] Nombre del archivo desde el que se leerán los datos.
buffer
[out] Matriz de tipos numéricos o estructuras sencillas.
common_flag=0
[in] bandera de archivo que indica el modo de trabajo. Si no se indica el parámetro, entonces el archivo se buscará en la subcarpeta MQL5\Files (o <catálogo_del_agente_de_simulación>\MQL5\Files en caso de simulación).
Valor devuelto
Número de elementos leídos o -1 en caso de fallo.
Observación
La función FileLoad() lee del archivo un número de bytes múltiplo del tamaño del elemento de la matriz. Por ejemplo, supongamos que el tamaño del archivo es de 10 bytes, y la lectura se realiza en una matriz de tipo double (sizeof(double)=8). En este caso, solo se leerán 8 bytes, los 2 restantes al final del archivo sencillamente se descartarán, y la propia función FileLoad() retornará 1 (1 elemento leído).
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
Estructuras y clases, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave