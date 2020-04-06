Pips Factory Expert Advisor
- Experts
- Juan Manuel Mendez Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 10
This EA is based on a Moving Average and the Parabolic SAR indicator .
REQUIRED EA CONDITIONS ;
1) ENTER BUY POSITION WHEN BUY SIGNAL IS DETECTED
2) CLOSE THE BUY TRADE WHEN A SELL SIGNAL IS DETECTED AND OPEN A SELL POSITION.
3) CLOSE THE SELL POSITION WHEN A BUY SIGNAL IS DETECTED.
ADDITIONAL CONDITIONS ;
1) OPEN A BUY POSITION WHEN THE PARABOLIC SAR IS BELOW THE MA's.
2) OPEN A SELL POSITION WHEN THE PARABOLIC SAR IS ABOVE THE MA's.
