Bollinger colorido
- Indicators
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- Version: 1.0
Funciona como bandas de bollinger normais.
Criado por Joe Ross, é um setup de maior risco por ser contra-tendência. Pode ser usado para Day Trade, Swing Trade e Position. Para identificar, é necessário inserir no gráfico as Bandas de Bollinger, com uma Média Móvel Simples de 20 períodos e largura (desvio) 2.
Verifica-se um fechamento de determinado candle abaixo da banda inferior de Bollinger. Se o próximo candle fechar dentro das Bandas, marca-se a máxima dele. O rompimento dessa máxima será o acionamento da operação e o STOP ficará na menor mínima dos dois Candles (o que fechou fora das bandas e o que fechou dentro das bandas).
A ideia do indicador é mudar de cores assim que o candle feche fora da banda;
Caso o fechamento seja superior a banda superior, pinta o candle de verde,
Caso o fechamento seja inferior a banda inferior, pinta o candle de vermelho,
✔ Os preços estão com grande afastamento da linha central das Bandas;
✔ O Candle de reversão está com a maior parte fora das bandas de Bollinger (por exemplo: Um martelo, em que a sombra do Candle está fora das Bandas e o corpo dentro das Bandas);
✔ Se o Candle de reversão está acompanhado de bom volume.
Fonte: https://www.investimentonabolsa.com/2014/11/setup-fechou-fora-fechou-dentro-bandas.html
great stuff thank you