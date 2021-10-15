Pivot Trading Pro 5

支点交易 :

1.pp 支点

2. r1 r2 r3 , s1 s2 s3





支点（ pivot points) 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。

支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。

你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是 24 小时开盘，比如外汇市场，通常用 5pm EST 作为开盘和收盘时间）。这些信息包含了你使用支点法的所有数据。

支点法之所以如此流行是因为它可以预测，而不是拖后。你可以使用前一天的数据来计算你交易日（当前交易日）所可能发生的转向点

因为有很多交易者按支点法进行交易，你会发现在这些关键位置市场是有反应的。这给你了交易机会。

Pivot Point 是日内交易方法，非常简单实用，是一套非常“单纯”的阻力支持体系，大概是 10 年前一个做期货的高手发明的方法，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的 Pivot Point 是 7 点系统，就是 7 个价格组成的，目前广泛使用的 13 点系统，其实都是一样的，不过是多加了 6 个价格罢了，用于大成交量的商品。







