Индикатор Adapter определяет господствующую тенденцию, помогает анализировать рынок на выбранном временном интервале. Прост в настройке и работает на всех парах и всех временных интервалах.





Индикаторы тренда дают возможность классифицировать направление ценового движения, определив его силу. Решение этой проблемы помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую отдачу. Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единственное верное решение этой задачи отсутствует. Множество трейдеров торгуют на различных временных интервалах. По этой причине получаемые сигналы воспринимаются субъективно.











