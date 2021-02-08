DveMashkiTompson
- Indicators
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Vasilii LuchnikovInstagram for feedback and monitoring of semi-automated trading
Experience in processing strategy creation can be found here
- Version: 1.0
Добрый день. Сегодня добавили вспомогательный индикатор тренда DveMashkiTompson, идея взята из аналога МТ4 и перенесена на МТ5, используется совместно с индикаторами Тренда ТМА и МА, рисует красные и зеленые области в зависимости от направления рынка. Тренд вверх -зеленые области, тренд вниз -красные.Области основываются на пересечении индикатора МА, таким образом данный индикатор дает информацию графического содержания для более быстрой оценки ситуации и принятия решения.