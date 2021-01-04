SynchroWindowTomson
- Indicators
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Vasilii LuchnikovInstagram for feedback and monitoring of semi-automated trading
Experience in processing strategy creation can be found here
- Version: 2.0
Привет. Сегодня представляем индикатор корреляции - SynchroWindowTomson. Индикатор в одном окне показывает движение нескольких инструментов, по отношению друг к другу, удобно определять направление и изменение, особенно когда вы работаете с целым портфелем разных инструментов и нужно определить какой из них тянет результат назад и движется в другую сторону. Так же видны точки разворота спреда.
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