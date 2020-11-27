Pluuto Alert Pro
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
This indicator Pluuto Alert Pro indicator.Indicator displays trend movement.Indicator calculates automatically line.Alert = (FiltPer1,Line1_Arrow).When the alert is up the next alert is down,when the alert is down the next alert is up (new bar).
Features
- FiltPer1 - displays indicator period.Per1
- FiltPer2 - displays indicator period.Per2.
- FiltPer3 - displays indicator period.Per3.
- Multiplier1_per1 - displays indicator multiplier.(FlitPe1,step)
- Multiplier2_line1 - displays indicator multiplier.(Line1)
- Line1_bb - displays indicator Line1 bars back.
- Deviation1_per3 - displays indicator deviation.(FiltPer3)
- Deviation2_per3 - displays indicator deviation.(FiltPer3)
- Deviation3_per2 - displays indicator deviation.(FiltPer2)
- Deviation4_per2 - displays indicator deviation.(FiltPer2)
- Trend - displays indicator trend (true/false).
- Trend Alert - displays indicator trend alert (true/false).
- Auto_Inpunts - displays Auto Inpunts (true/false).
- Line1_Arrow - displays indicator Line1_arrow (true/false).
- X - move the trend left and right.
- Y - move the trend up and down.
How to understand the status:
- If the Trend color is green, trend is up.
- If the Trend color is red, trend is down.
Auto_Inpunts;
- (Timeframe M1)- FiltPer1=35;FiltPer2=150;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1= 0.3;Multiplier2_line1=0.4;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3 = 3.3 ; deviation3_per2=2.0 ;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe M5)- FiltPer1=35;FiltPer2=150;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.2;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe M15)- FiltPer1=35;FiltPer2=150;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.2;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe M30)- FiltPer1=30;FiltPer2=150;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.2;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe H1)- FiltPer1=15;FiltPer2=100;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.2;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe H4)- FiltPer1=15;FiltPer2=50;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.1;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe D1)- FiltPer1=15;FiltPer2=50;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.1;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe W1)- FiltPer1=15;FiltPer2=50;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.1;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
- (Timeframe MN1)- FiltPer1=15;FiltPer2=50;FiltPer3=1000;Multiplier1_per1=0.0;Multiplier2_line1=0.3;deviation1_per3=3.0;deviation2_per3=3.3 ; deviation3_per2=2.0;deviation4_per2=2.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ho aquistato questo indicatore e premetto che sono nuovo nel trading ma mi ha risolto tanti problemi è il migliore che ho comprato voto 5 peccato però che non ha gli avvisi sul dispositivo mobile il resto è perfetto.