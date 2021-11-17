Intraday Levels Advanced
- Indicators
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Expert Lims S.LWe deal with indicators, expert advisors, panels, etc.
- Version: 2.1
- Updated: 17 November 2021
- Activations: 5
Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading
Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit).
Parameters are:
- Levels Mode:
- Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels.
- Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels.
- Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels.
- Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum.
- Smooth Period (Momentum mode): Periods used for delayed advanced levels.