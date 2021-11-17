Intraday Levels Advanced

Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading

Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit).


Parameters are:

  • Levels Mode:
    • Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels.
    • Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels.
    • Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels.
    • Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum.
  • Smooth Period (Momentum mode): Periods used for delayed advanced levels.
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Control Trading Support And Resistance MT5
Expert Lims S.L
Indicators
Control Trading Support And Resistance Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en funció
Control Trading Market Zones MT5
Expert Lims S.L
Indicators
Market Zones MT5 Este indicador proporciona una lectura fácil del mercado basado en niveles estadísticos de Gauss, al igual que la metodología Market Profile. Utilizando una formula exclusiva el indicador estima dinámicamente las zonas que mejor representan dónde los movimientos del mercado permanecerán la mayor parte del tiempo (aprox. 70% del tiempo). Esto nos permite mirar el mercado de una forma más simple evitando caer en movimientos no relevantes. El precio se mueve despacio dentro de la
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