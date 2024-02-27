Flat MT4

Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato

Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse necessario, Flat può aiutarti continuando ad eseguire la tua strategia, durante la notte puoi impostare un ordine pendente di copertura e attivare il take profit virtuale, se la tua view si rileverà corretta Flat incasserà l'importo che hai impostato e cancellerà gli ordini pendenti al posto tuo

Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take profit e stop loss per le operazioni veloci come ad esempio lo scalping

IMPORTANTE: Se attivi Flat su un conto con posizioni aperte in negativo prima di attivare lo stop loss inserisci un valore maggiore per evitare la chiusura e la cancellazione di posizioni ed ordini pendenti, esempio se hai un negativo di -300.00 per lo stop loss inserisci -600.00

Elabora il profitto/perdita netti coprendo i costi dello swap


  • Disponibile per l’acquisto il noleggio e in prova gratuita in due versioni: Flat MT4 | Flat MT5


#tag virtual take profit stop loss pending order copertura conto hedge protezione capitale automazione trading affari rischio trading notte

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Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando  Take Profit  e  Stop Loss  e sfrutta il  Trailing Stop Loss  per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo,
Control Panel MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successiv
Disuman MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Combat MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Flat MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Equity X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Profit X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Hedge Edit MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
Control Panel MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successi
Disuman MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Combat MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
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