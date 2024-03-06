Disuman MT5

Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore?

Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata?

Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini?

Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura?

Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capitale e nello stesso tempo ti porti alla realizzazione del profitto desiderato?


Per fare tutto questo servono anni di esperienza e comunque il controllo continuo dei mercati è un fattore fondamentale che non può di certo essere emesso!


Ho sviluppato Disuman e osservando la sua opera e ben chiaro che sa scegliere quando entrare nella giusta direzione con una size adeguata mantenendola aperta il tempo necessario ed è capace di ribaltare la strategia con la stessa semplicità anche nella direzione opposta su ciclo continuo


Disuman concentra l'attenzione sulle più importanti impostazioni che spiego di seguito in base ai valori di default:


 PowerSize: 0.01

 PowerBalance: 100.000.0

  Significa che la prima posizione sarà sempre di 0.01 ogni 100.000 di bilancio

 TakeProfit: 0.0

 StopLoss: 0.0

  Per il segnale di ingresso primario e disattivati con lo zero di default in quanto è attivo il virtuale CreateBlock% che spiego di seguito
 
 NewAggression: 100.0

  Se il segnale di ingresso di Disuman viene infranto a 100 pips (1000 per i metalli come gold, silver ecc) attiva la strategia di recupero
 
 PowerAggression: 3.0

  Moltiplica per tre volte la size per le posizioni successive rispetto la prima (esempio 0.01 x 3 = 0.03)
 
 PowerAggressionMax: 1.0

  Con l'impostazione di default il limite massimo per singola posizione è di 1 lotto
 
 PowerAggressionTP: 0.0

 PowerAggressionSL: 0.0

  Per la strategia di recupero di dafault disattivati con lo zero 

 CreateBlock%: 1.0

 PotectedCapital%: 50.0

  Significa che Disuman genererà l'1% di profitto per ogni esposizione proteggendo il 50% del capitale

 OnlyWork: H1

  Cerca segnale solamente su il time frame selezionato 

 MagicNumber: 2024

  Il numero magico che contraddistingue le posizioni aperte da Disuman


La configurazione di default è la più naturale e versatile che si adatta a tutti i mercati Forex Spot Metalli e che automaticamente in base all'importanza del capitale si rafforza abbassando la soglia del Rischio

Con Disuman è possibile ad esempio con un conto di 100.000 proteggere il 90% capitale e quindi lavorare con il restante 10% per generare un profitto con una fattore rischio basso se non nullo in proporzione al capitale netto


Requisiti:

  • Conto: Hedge (dedicato esclusivamente a Disuman)
  • Importo minimo: 100 USD/EUR ecc.
  • Mercato: Forex e Metalli Spot come Gold ma Disuman ha una particolare affinità con GBPUSD
  • Leva: minima 1:500, consigliata da 1:1000 in su per piccoli conti
  • Swap: anche se viene viene azzerato dal CreateBlock% che fissa il netto è consigliato un conto swap free


Disuman è per strategie sul breve e lungo periodo che vanno ben oltre le capacità umane!


  • Disponibile per l'acquisto il noleggio e in versione di prova gratuita in due versioni: Disuman MT4 | Disuman MT5


#tag percentuale capitale protezione trading segnali long short breve lungo termine crescita  

Recommended products
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
Indicators
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 is a clean MetaTrader 5 Renko chart indicator designed to display Renko bricks in a separate indicator window, with optional Renko box visualization directly on the main price chart. The indicator is built for traders who want a familiar Renko chart style inside MetaTrader 5, similar to the Renko chart visualization available on popular modern charting platforms such as TradingView. It converts normal time-based candles into Renko bricks
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Trend Terminator - Market Opening Strategy with Enhanced Filters Trend Terminator implements a strategy inspired by STOCKS & COMMODITIES magazine. The purpose of this EA is to trade the market opening, meeting specific conditions detailed below, and taking long or short positions accordingly. To enhance the results, I’ve added 3 filters: Trend -> Uses a 200 Moving Average (MA 200). Inside Range -> Checks if the previous bar is an inside range bar. Low Volatility -> Uses ATR to confirm if volati
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicators
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" for MT5 has been created to facilitate analysis at trade time. The HLC Bar was used by Richard Wyckoff and is currently widely used in "VSA" operations. Wyckoff found that using High, Low, and Close made the graph much cleaner and easier to analyze. The Indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" allows: # Change the bar width; # Leave the bar the same color; # And highlight the bar that opened and closed at the same price. Colors and width is easily modified in settings
GoldPro Max
Taher Ahmed Mohamed Taha Elshafei
Indicators
GOLDPRO MAX Advanced Multi-Timeframe and Smart Money Market Analysis for MetaTrader 5 GoldPro Max is a professional market analysis indicator for MetaTrader 5 designed to help traders study market direction, price structure, liquidity, market imbalance and potential trading areas from multiple perspectives. The indicator combines Multi-Timeframe Analysis, Smart Money Concepts, Market Structure, Liquidity Analysis, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium and Discount analysis, Smart Analytical Eng
Super trend X
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
SuperTrend X is a fully automated Expert Advisor built entirely around the power of the SuperTrend indicator – a proven trend-following tool that adapts dynamically to market volatility using the Average True Range (ATR). Unlike traditional systems that rely on lagging oscillators such as RSI or ADX, this EA focuses exclusively on price action and volatility, generating precise entries and exits at every trend reversal. This EA is designed for traders who appreciate clean logic, transparent si
FREE
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicators
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
Indicators
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
TrendSniperPortfolio
Isuf Toverlani
Experts
TREND SNIPER PORTFOLIO MT5 Trend Sniper Portfolio is a fully automated, institutional-grade trading algorithm designed specifically to capture high-probability trend reversals and momentum setups on fast-moving indices, with a primary optimization for the proprietary FX Vol 20 (Weltrade Index) . Unlike traditional high-risk grid or martingale systems that drain account equity during prolonged trends, this algorithm operates under a strict mathematical model built on structural price actio
Stochastic R
Antony Augustine
Indicators
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.87 (45)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
United States Stock Market Index US500
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE. United States Stock Market Index US500 trades the 5 minute charts.  The EA uses RSI and Stochastics  for entries and ATR for exits.  The building period was  From 2021-03-19 to 2022-08-18. Continually optimize the EA to find best settings and don't forget to account for spreads and slippage in optimization .  The EA does not use martingale and has a sl and tp on each trade with a fixed lot input.  Try it out in the back test, optimize for settings.  Risk Dis
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (2)
Indicators
it depends on ATR period to get swing points to help make better trading decisions  blue dot and red dot is the default color scheme of course you can change it later if you'd like  you can change the following : ATR PERIOD  sending notifications number of times to send notifications  sending notifications to your smart phone that's it very simple to use just drag and drop and follow the trend 
Master Edition
Peter Ofunda Fischer
Experts
Harvester Pro Universal Master The Ultimate Volatility Breakout & Trend-Following Solution for XAUUSD and Major Pairs. Harvester Pro Universal Master is a professional-grade Expert Advisor (EA) engineered for high-performance trading on the MetaTrader 5 (MT5) platform. Optimized specifically for XAUUSD (Gold) and major currency pairs like EURUSD , this EA combines a sophisticated Volatility Breakout engine with a robust EMA/TEMA Trend-Following filter to capture explosive market moves with surg
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicators
One of the number sequences is called "Forest Fire Sequence". It has been recognized as one of the most beautiful new sequences. Its main feature is that this sequence avoids linear trends, even the shortest ones. It is this property that formed the basis of this indicator. When analyzing a financial time series, this indicator tries to reject all possible trend options. And only if he fails, then he recognizes the presence of a trend and gives the appropriate signal. This approach allows one t
AurumPulse Pro Gold
Mohamad Syamir Bin Senin
Experts
AurumPulse Pro – Smart Intraday Gold Trading EA AurumPulse Pro is a professional XAUUSD intraday trading robot designed for real-tick market conditions, combining momentum logic, dynamic trade management, and session-based execution to capture high-probability gold movements on lower timeframes. About AurumPulse Pro AurumPulse Pro is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 , specifically optimized for Gold (XAUUSD) trading under real tick conditions . This EA is designed for traders
Ichimoku MTF
Hoang Ngoc Thach
Indicators
MTF Ichimoku is a MetaTrader 5 indicator based on well known Ichimoku. In MetaTrader 5 we have Ichimoku already included as a standard technical indicator. However it can be used only for the current timeframe. When we are looking for a trend, it is very desirable to have Ichimokuis showing higher timeframes. MTF Ichimoku presented here has additional parameter - TimeFrame. You can use it to set up higher timeframe from which Ichimokuis will calculate its values. Other basic parameters are not c
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
Victor Gauto
Indicators
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Linear Regression Bands with RSI & Signal Arrows NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 is a professional MetaTrader 5 indicator that plots a regression line over a rolling price window and builds dynamic bands from the standard deviation of the fit residuals . On top of this statistical channel it integrates an RSI filter (with selectable timeframe) and buy/sell arrows when objective extreme + confirmation conditions are met. It aims for clear, disciplin
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Elite Precision Trading Redefined AlphaGain AI is a powerful, AI-enhanced Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to help traders consistently capture profitable trades using advanced machine learning and deep historical data analysis. Built for both beginners and professionals, AlphaGain AI adapts to market conditions in real-time—giving you a powerful advantage every step of the way. ️ Key Features: Artificial Intelligence Core AI-based algorithm identifies high-p
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicators
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Market Trend Indicator Analog
Jose Maria Molina Sanchez
Indicators
Market Trend Indicator Analog Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez molinatrader67@gmail.com | Version 1.00 Introduction The Market Trend Indicator Analog is an advanced indicator designed to measure the strength and direction of market trends in real time. Unlike traditional oscillators, this indicator uses an adaptive filtering system that dynamically responds to market conditions, providing a precise analog representation between -100 and +100. Its design allows traders to ide
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
Experts
BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Precision Momentum Trading for BTCUSD Hello, traders! I am BTC Trend Scalper MT5 — an intelligent Bitcoin trading Expert Advisor engineered to capture momentum moves with disciplined risk management. I am not a martingale. I am not a grid system. I am not a gambling robot. I am a trend-following scalper built specifically for traders who understand that protecting capital is more important than chasing every candle. My specialty? Bitcoin (BTCUSD)
Di Napoli MACD MT5
Samil Bozuyuk
4.33 (6)
Indicators
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for trend analysis. The indicator gives trend signals when the fast line penetrates the slow line. These signals remain intact until another penetration occurs. The signal is confirmed at the close of the period. It is applicable for all timeframes.   Parameters Fast EMA: period of the fast moving average. Slow EMA: period of the slow moving average. Signal EMA: period of the signal line.                              ************************************
FREE
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicators
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Crypto Zeus Dual Core Protocol
Napat Puangjunkum
Experts
CRYPTO ZEUS DUAL-CORE PROTOCOL  Advanced Crypto Matrix: Supertrend AI + External Sync Module - [NEW] 24/7 Crypto Unlock: The EA now fully supports weekend trading by auto-detecting Crypto assets. - [NEW] Continuous Trend Rider: Re-enters trades continuously on pullbacks if the macro-trend remains strong, maximizing profit on long runs. - [NEW] Ghost Trailing Stop: Added a virtual trailing stop to fully ride breakouts instead of exiting at fixed Fibo targets. - [NEW] Preset System: Added a buil
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.28 (47)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4 (20)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.4 (30)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.58 (73)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (7)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (53)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
More from author
Hedge Pro MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Flat MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Profit X MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Equity X MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Edit MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT4
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando  Take Profit  e  Stop Loss  e sfrutta il  Trailing Stop Loss  per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo,
Control Panel MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successiv
Disuman MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Combat MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Flat MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Equity X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Profit X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Hedge Edit MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
Control Panel MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successi
Combat MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Filter:
No reviews
Reply to review