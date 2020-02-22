Trade panel Sniper

5

Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к получению прибыли на Форекс.

Скачать бесплатную версию Торговой панели Снайпер для демо счетов и подробное описание: https://drive.google.com/open?id=1Ylj... Торговая панель не предназначена для работы в тестере.

Основная концепция Торговой панели - составить необходимый минимум элементов управления для комфортной работы. При этом абсолютно не страдает её функциональность, которая будет расширяться с выходом новых версий. Исключительно гибкие настройки позволяют адаптировать Торговую панель под Вашу Торговую систему и Ваш стиль.

Знакомая всем ситуация. Вы открываете сделку, цена уходит в плюс, вы переставляете её в безубыток. Но цена возвращается, закрывает безубыток и уходит к намеченной цели без вас. Тут поможет сейф. Когда сделка выходит в плюс, вы одним из методов закрываете её часть. Программа рассчитывает её так, чтобы в случае срабатывания Stop Loss сделка закрылась в совокупном безубытке. После закрытия сейфа, сделка безопасно остаётся в рынке. Это снимает с вас эмоциональное напряжение связанное с возможным получением убытка, и значительно повышает продуктивность работы.

С помощью Стоп линий до открытия сделки вы задаёте программе уровень желаемого Stop Loss. Панель рассчитывает объём будущей сделки так, чтобы убыток по Stop Loss составил заданный в настройках процент от ваших денежных средств. Это позволит чётко соблюдать Мани-менеджмент, полностью контролируя убытки.

Закрытие сделок удобно реализовано при помощи авторской разработки. Все сделки, по которым закрыт сейф, отображаются на дополнительной вкладке Торговой панели. Здесь вы можете закрыть любой ордер полностью или его часть. Также можно предварительно выставить объём каждого ордера, который необходимо закрыть. И на нужной цене, нажатием одной кнопки, сразу закрыть всю комбинацию частей и целых сделок.

Узнайте как работают эти и другие функции. Скачивайте подробное описание и бесплатную версию Торговой панели Снайпер. Знакомьтесь с её возможностями на демо счете, и комфортно торгуйте на реальном. Хорошего профита и успешных вам сделок.

P.S. Следите за каналом Youtube , короткие видео о возможностях панели будут доступны в ближайшее время.

Reviews 6
Vitali Kadel
2363
Vitali Kadel 2022.02.09 19:12 
 

Вот это товар! Надо брать!

ASh
21
ASh 2021.11.30 23:31 
 

С Андреем и его продуктом знакомы очень давно. Незаменимый и классный инструмент для торговли. Рекомендую однозначно!

Asan_master
81
Asan_master 2020.03.25 14:11 
 

Полностью солидарен с коллегами оставившими предыдущие отзывы, по сути больше не чего добавить. Работает как автомат Калашникова. (Эталон качества товаров произведенных в России,!!!) Проста в настойках, при каких то крайне затруднительных ситуациях всегда можно связаться с разработчиком. Разработчику спасибо.

Recommended products
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilities
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilities
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilities
Ultimate Trade Assistant MT4 — Multifunctional Trading Tool Over 66 features for professional trading — manage risk, automate execution and analyze markets in one panel. The assistant integrates risk management, smart order handling, position tracking, and real-time analytics . Suitable for Forex, stocks, indices, crypto, metals, and more. Why traders choose it Fast one-click trading and management Automatic lot and risk calculation Smart orders: grid, OCO, hidden, and virtual SL/TP Trade manage
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilities
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilities
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you sh
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Utilities
Trading panel with preset orders and automatic lot calculation for the MT4 terminal. Attention, the Trading Panel does not work in the strategy tester (only trailing stop testing). Manual, Description, Download Light Demo. Successful traders are distinguished by self-discipline and competent money management. If you use a fixed lot, then you are at risk. After all, there are different distances on different timeframes and one unprofitable transaction can cover several profitable ones. If you use
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilities
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilities
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilities
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilities
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilities
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilities
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilities
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
PendingGrid Panel
Andrej Nikitin
Utilities
The analyzer panel allows traders to add the pending order grid (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) quickly and efficiently.   Parameters stop mode - select stop setting mode every order - stop levels are set for each order separately position as - common stop levels for all orders order type - select pending order type Buy Limit Sell Limit Buy Stop Sell Stop magic - set a magic number for open orders if necessary. If position as mode is enabled, stop levels are corrected for all orders
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilities
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilities
Virtual SL TP Trailing Pro for MT4 – Client-Side Stop Loss / Take Profit and Trade Management Looking for MetaTrader 5 version?  I t is available separately in the Market:   Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro for MT4 is a trade management utility that keeps Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels on the client side instead of sending them to the trading server. It is designed to help you manage exits in a structured way using a clear on-chart panel and visible price lev
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilities
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
Utilities
Expert Advisor to Automatically Trade Moving Averages price breakouts & retests .  ​ Complete trading solution with automated Entry , Take Profit , partial profit , Stoploss and also auto breakeven where SL is moved to Entry once tp1 / first target is reached , Moving averages are used to identify trends and confirm reversals ,  They are effective in all time frames . from 1 min scalping to 4hr or Daily charts swings ,  ​ With MA Trade Panel EA we can automatically buy / sell when price breaks
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilities
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilities
ASTA Trade Manager is a semi-automated trading tool designed to assist professional traders in Exit Strategy Management . This EA will not open trading positions automatically. This version is made to manage manual transactions on 1 chart (pair) only. For the Multipair version, you can check the product at:  ASTA Multipair Trade Manager . FEATURES: 1. Entry and Exit Panel Order Panel: Buy, Sell and Pending Orders Exit Button: Close All Order, Close All Buy, Close All Sell Can be used on strategy
EasySet Panel
Joe Treacher
5 (1)
Utilities
Easy Set Trade Panel Trade Smarter, Not Harder Take the stress out of trade setup and risk management with the Easy Set Trade Panel — a streamlined, drag-and-drop interface designed for speed, precision, and simplicity. Key Features: Effortless Trade Setup : Just drag your Entry, Stop, and Take Profit lines on the chart. The panel calculates the exact lot size for your trade based on your risk preferences. ️ Smart Risk Management : Choose how you want to control risk: % of Account (e.g., Ri
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Utilities
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Trade Monitor Pro
Valery Sorrentino
Utilities
DOWNLOAD FREE DEMO VERSION FROM HERE **TradeMonitorPro Expert Advisor** The TradeMonitorPro Expert Advisor is a powerful tool designed to help you effectively monitor and manage your trading activities in the forex market. This EA offers a range of useful features that allow you to keep track of your open trades, floating daily gains and losses (floating drawdown), as well as margin levels and the volume of open lots. For a correct counting of the Trading Volume, enable the complete history in
Manual Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilities
Manual Trade Panel EA MT4 is the most straightforward and easy to use trade panel you can find for MT4. It has all its options and functions in one surface, without the need of opening additional windows or panels. It is an order management, risk calculator, partial closure and account protector utility all in one extremely convenient to use interface! By using Manual Trade Panel EA MT4 you can trade many times faster and more accurate than traditional manual trading methods and that gives you m
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilities
Automatic Trade Closure: at time, or Profit / Loss trigger With this utility, you can automate the trade closure under a given condition. Multifunctional tility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version To activate the Auto-Close, you need to set the following parameters (on the panel): 1. Symbol   for which the function will be applied: for a specific   [Symbol]   / or for   [ALL]   symbols. 2.   Condition,   when to close: [if total] / [if
Grid Builder
Oleg Remizov
5 (4)
Utilities
The   Grid Builder MT4   utility is designed for placing a grid of pending orders of any complexity and will be an excellent tool in the hands of a trader who trades grid trading strategies. The tool has numerous settings that allow you to quickly and easily build a grid of orders with the specified parameters. All types of pending orders are supported: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. The script also allows you to delete a previously placed grid of orders in one click. If the "Delete
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilities
A utility for automatically setting breakeven levels, transfers trades to breakeven   when passing a given distance   . Allows you to minimize risks. Created by a professional trader for traders.       Utility       works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. MT5 version https://www.mql5.com/ru/market/product/57077 WHAT THE UTILITY CAN DO: install virtulnoe levels   b
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilities
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Buyers of this product also purchase
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilities
Copy trade signals from Discord channels you are a member of directly into MetaTrader 4. No bot token, chat IDs, or admin permissions required. Quick setup : customise your rules in a clean on-chart interface and start copying within minutes. User Guide + Demo | MT5 Version | Telegram Version Core copying features Copy from any Discord channel you are a member of Risk by percent or fixed lot size Exclude specific symbols Copy all signals or only selected signal types Signal recognition with con
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Hedge Trade
Mothusi Malau
Utilities
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 4. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo   |   MT5 Version   |   Discord Version Who this is for Traders who follow one or more sig
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilities
Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal Trade Manager PRO – Advanced MT4 Risk & Trade Control System Overview Free :- https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Crystal Trade Manager PRO (CTM) is a fully–featured trade execution and risk management utility for MetaTrader 4. It is built for traders who require disciplined execution, strong risk protection, and intelligent automation on MT4. The system manages risk, protects equity, enforces daily limits, automates SL/TP logic, and provides a fast one-click trade panel with p
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilities
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilities
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilities
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilities
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilities
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilities
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilities
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilities
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilities
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilities
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilities
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilities
Click and Go Trade Manager: The Ultimate MT4 Execution Suite Precision Execution. Professional Performance Tracking. Total Control. In the world of Smart Money Concepts (SMC) , ICT, and high-frequency scalping, precision is your only edge. Most traders lose not because their analysis is wrong, but because their execution is slow and their psychology is undisciplined. The Hard Truth: If you are still manually calculating lot sizes or dragging lines while the price moves against you, you are trad
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilities
New Year Trading Special – 50% OFF Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance thei
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilities
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
More from author
Twin Currency RSI
Andrey Kaunov
Indicators
The indicator displays two RSI lines of different Symbols and a histogram of the difference between them modulo. Symbols names are set in the settings: First Symbol Second Symbol Next, you can enable mirroring for the RSI line of the second Symbol. This is necessary to control the divergence of RSI lines for symbols with inverse correlation. For example, if you compare the RSI readings of the EURUSD and USDCHF symbols, you need to enable the line mirroring function for the second One. Second RSI
Raff Channel MT4
Andrey Kaunov
Indicators
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен. Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть
Telegram Informer MT4
Andrey Kaunov
Utilities
Сообщения в Telegram из MT4 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT5 здесь: https://mql5.com/8bjk5 Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Raff Channel MT5
Andrey Kaunov
Indicators
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен. Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть
Two Lines MT5
Andrey Kaunov
5 (1)
Indicators
Индикатор показывает две линии динамики движения двух инструментов. Если один из коррелирующих инструментов убегает, другой будет его догонять. Этот принцип даёт точки входа в сделку по их кроссу или для синхронной покупки и продажи в парном трейдинге. Гистограмма индикатора показывает значение дистанции между   линиями инструментов. При уменьшении и увеличении дистанции гистограмма принимает разные цвета. Треугольный значок показывает текущее состояние линий: расхождение ( Divergence ) или схо
Telegram Informer MT5
Andrey Kaunov
Utilities
Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Filter:
Vitali Kadel
2363
Vitali Kadel 2022.02.09 19:12 
 

Вот это товар! Надо брать!

ASh
21
ASh 2021.11.30 23:31 
 

С Андреем и его продуктом знакомы очень давно. Незаменимый и классный инструмент для торговли. Рекомендую однозначно!

Asan_master
81
Asan_master 2020.03.25 14:11 
 

Полностью солидарен с коллегами оставившими предыдущие отзывы, по сути больше не чего добавить. Работает как автомат Калашникова. (Эталон качества товаров произведенных в России,!!!) Проста в настойках, при каких то крайне затруднительных ситуациях всегда можно связаться с разработчиком. Разработчику спасибо.

DmitrySniper
19
DmitrySniper 2020.03.02 14:25 
 

User didn't leave any comment to the rating

vlad tsar
492
vlad tsar 2020.02.25 09:56 
 

Классный инструмент. То, что я давно искал. Независимо от размера патерна на вход в сделку риск в $$$ должен быть один и тот же. Точка. Порой не так много времени на расчет лота вручную. Спасибо Андрей.

Andrey Abrechko
181
Andrey Abrechko 2020.02.24 09:56 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review