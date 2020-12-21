Steel MT4

Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quando la candela o il gruppo di candele impostate nell’input Candle Number superano il valore impostato nell’input Candle Points al rialzo aprirà una posizione Long, se il valore impostato verrà superato al ribasso aprirà una posizione Short, ed è progettato per operare su qualsiasi mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute



Steel è progettato per qualsiasi mercato motivo per cui i valori degli input sono impostati tutti a zero, con lo strumento tester strategy è possibile configurare la migliore strategia adatta al conto e al mercato su cui dovrà operare!


Input da configurare:

  • Start Lots (1000 Balance) / il lotto per un conto di 1000USD o altra valuta di bilancio
  • Take Profit Points / il Take Profit in punti *
  • Stop Loss Points / lo Stop Loss in punti *
  • TSL Start Points / lo start in punti per il trailing stop loss *
  • TSL Distance Points / la distanza in punti per l’aggiornamento del trailing stop loss *
  • Candle Number / il numero delle candele di lettura per il segnale
  • Candle Points / i punti per le candele di lettura che generano il segnale *
  • Comment / il commento che verrà scritto nelle posizioni aperte da Steel
  • Magic Number / il numero magico che associa le posizioni alla gestione da parte di Steel


* negli input che richiedono il dato Points i valori sono espressi in punti ( 10 punti = 1 pips )



Steel opera con un singolo ordine per mercato impostando tutti i parametri necessari per proteggere il tuo capitale!




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Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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Hedge Pro MT4
Alessandro Grossi
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Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Flat MT4
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Control Panel MT4
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Gobbo MT4
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Disuman MT4
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Combat MT4
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