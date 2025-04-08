Hedge Edit MT5

Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato.

La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura delle candele nell’intervallo temporale selezionato nell’input Time Frame Work EA, una chiusura Bullish genera un segnale di entrata o di incremento Long, una chiusura Bearish genera un segnale di entrata o di incremento Short. Hedge Edit è immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori in quanto opera esclusivamente sui dati delle candele.

Grazie al sistema di recovery integrato può essere totalmente configurato in base alle proprie esigenze e adattato ad ogni mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute.

Le posizioni possono essere chiuse manualmente per fissare un profitto, automaticamente procederà in base alle impostazioni per mantenere la strategia impostata.

Ogni expert advisor comunque va sempre monitorato in quanto i mercati possono andare in contro a grandi continuazioni rialziste o viceversa differenti dai modelli di dati storici, per questo ho progettato e creato una configurazione semplice e intuitiva ma nello stesso tempo completa, proiettata al facile aggiornamento delle impostazioni.

La configurazione di default degli input è di tipo standard, con il tester strategy disponibile in metatrader oppure in live è possibile configurare e modificare gli input per adattarlo ad ogni utilizzo e mercato su cui dovrà operare.





Input da configurare:

Start Lots for Equity / il lotto di partenza per la equity disponibile

Value Equity / l’importo di equity disponibile

Step Grid Points / la distanza minima per aprire nuove posizioni di incremento *

Take Profit Points / il take profit per le posizioni Buy Sell *

Lots multiplier / il moltiplicatore di lotto per le posizioni recovery

Time Frame Work EA / il time frame di lettura dei dati delle candele

Magic Number / il numero magico che associa la gestione delle posizioni a Hedge Edit

Slippage / lo slittamento di pagina

Comment Order / il commento che verrà scritto nelle posizioni aperte da Hedge Edit





* negli input che richiedono il dato Points i valori sono espressi in punti ( 10 punti = 1 pips )





Hedge Edit ha un codice stabile e pulito, offre una gestione di facile comprensione ma completa rendendo semplificato il raggiungimento di profitti costanti nonostante i cambiamenti/evoluzioni a cui vanno incontro i mercati nel breve e lungo periodo!













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