Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quando la candela o il gruppo di candele impostate nell’input Candle Number superano il valore impostato nell’input Candle Points al rialzo aprirà una posizione Long, se il valore impostato verrà superato al ribasso aprirà una posizione Short, ed è progettato per operare su qualsiasi mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute

Steel è progettato per qualsiasi mercato motivo per cui i valori degli input sono impostati tutti a zero, con lo strumento tester strategy è possibile configurare la migliore strategia adatta al conto e al mercato su cui dovrà operare!





Input da configurare:

Start Lots (1000 Balance) / il lotto per un conto di 1000USD o altra valuta di bilancio

/ il lotto per un conto di 1000USD o altra valuta di bilancio Take Profit Points / il Take Profit in punti *

/ il Take Profit in punti * Stop Loss Points / lo Stop Loss in punti *

/ lo Stop Loss in punti * TSL Start Points / lo start in punti per il trailing stop loss *

/ lo start in punti per il trailing stop loss * TSL Distance Points / la distanza in punti per l’aggiornamento del trailing stop loss *

/ la distanza in punti per l’aggiornamento del trailing stop loss * Candle Number / il numero delle candele di lettura per il segnale

/ il numero delle candele di lettura per il segnale Candle Points / i punti per le candele di lettura che generano il segnale *

/ i punti per le candele di lettura che generano il segnale * Comment / il commento che verrà scritto nelle posizioni aperte da Steel

/ il commento che verrà scritto nelle posizioni aperte da Steel Magic Number / il numero magico che associa le posizioni alla gestione da parte di Steel





* negli input che richiedono il dato Points i valori sono espressi in punti ( 10 punti = 1 pips )









Steel opera con un singolo ordine per mercato impostando tutti i parametri necessari per proteggere il tuo capitale!





Disponibile per l’acquisto e in prova gratuita in due versioni: Steel MT4 | Steel MT5









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