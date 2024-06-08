Combat MT5

Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode

Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata

Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e l'analisi del mercato su tutti i periodi

Ha un sistema integrato per l'elaborazione dei dati che apprende il trend move del mercato e si auto regola in base ai valori impostati, inoltre è possibile disattivare qualsiasi stop loss e chiudere qualsiasi posizione anche in esercizio


Ho reso il sistema semiautomatico cercando di abilitare tutte le funzioni con la configurazione di meno input possibili che spiego di seguito


  • CombatRank / regolatore del generatore di segnale, più alto è il valore più accurato e raro sarà il segnale, più basso il valore per un segnale meno accurato ma più frequente
  • CombatFrom / time frame per la ricezione segnale di primo ingresso
  • CombatTo / time frame su cui in base ai dati prenderà decisioni per le successive posizioni
  • FirstSize / misura del lotto iniziale per i blocchi di bilancio impostati in ForCapital
  • ForCapital / misura dei blocchi di bilancio su cui viene applicato il valore impostato in FirstSize
  • NextSizeX / moltiplicatore (esempio: se la prima posizione è da 0.01 x 3.0 = 0.03 per la successiva ecc.) e può essere disattivato impostando il valore a 1.0
  • MaxSize / limitatore di lotto per la prima e le successive posizioni
  • VirtualProfit% / take profit invisibile, virtuale a percentuale
  • HardStopPips / stop loss fisico che verrà attivato istantaneamente ad ogni singola posizione, in pips
  • CombatMagicNumber / numero magico che identifica le posizioni aperte da Combat


Nei screenshot pubblicati di seguito sono riportati alcuni test eseguiti con i valori di dafault e personalizzati che è possibile copiare per testarlo e comprendere come opera


Requisiti:

  • Conto: Hedge (dedicato esclusivamente a Combat)
  • Deposito iniziale: minimo 100, consigliato da 1000 in su
  • Leva: minima 1:500, consigliata da 1:1000 in su per piccoli conti
  • Swap: anche se viene azzerato dal VirtualProfit% che fissa il profitto netto è comunque consigliato un conto swap free


Può essere utilizzato su qualsiasi mercato forex, metalli ecc. ma la configurazione di dafault è relativa al mercato EURUSD


  • Disponibile per l'acquisto il noleggio e in versione di prova gratuita in due versioni: Combat MT4 | Combat MT5


#tag take profit invisibile virtuale percentuale hard stop loss scalping trend lungo medio breve periodo sistema automatico combattere

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TICK STACK LTD
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