Hedge Pro MT4

Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori in quanto possiede un sistema integrato per la lettura e comprensione continua basata sul cambiamento reale dei prezzi, sistema che comprende anche la frequenza e la velocità di aggiornamento dei prezzi al fine di interagire non su livelli di prezzo fissi ma variabili, mirati e proporzionali all’attuale algoritmo.

La dimensione del lotto iniziale di ogni ciclo è di 0.01, non ci sono limiti sullo lotto massimo di apertura nelle posizioni che verranno aperte successivamente se non al di fuori di quelli imposti dal vostro broker, le posizioni possono essere chiuse manualmente per fissare il profitto in qualsiasi momento, successivamente provvederà ad aprirne altre per continuare la strategia che è completamente automatica, non ci sono impostazioni da configurare, ha una strategia segreta adatta per trarre profitto in ogni circostanza ed è progettato per generare una rendita constante nel tempo proiettato alla gestione di Grandi Capitali

Nel video test è possibile comprendere il modo in cui opera ed ammirare la destrezza con cui gestisce i posizionamenti sul mercato in ogni circostanza. Il prezzo di costo di Hedge Pro viene azzerato dal profitto che genera mediamente in una massimo due settimane!

Richiede un conto Hedging, è consigliata una Leva 1:500 o superiore, uno spread massimo di 2 pips e un deposito iniziale di 50000USD o altra valuta, è preferibile attivarlo su un conto dedicato in quanto è progettato per avere a disposizione l’intero capitale, la strategia segreta è studiata per il cambio EURUSD ma può essere testato su coppie di forex similari, lo Stop Loss è gestito dal system recovery tramite Take Profit per chiudere le posizioni in perdita a fronte di una posizione in profitto maggiore, i livelli di apertura e incremento delle posizioni sono completamente automatizzati come anche la gestione del lotto, non ci sono impostazioni da testare e configurare.


Time Frame M1: Rischio Alto

Time Frame D1: Rischio Bilanciato ( consigliato )

Time Frame MN: Rischio Moderato


Gli unici input configurabili sono:

  • Slippage / lo slittamento di pagina
  • Magic Number / il numero magico che associa le posizioni alla gestione da parte di Hedge Pro


Tutti gli altri input sono nascosti per preservare la strategia, è un sistema di copertura continua per la gestione di grandi capitali, non necessita di impostazioni il processo è completamente automatico!




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