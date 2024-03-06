Disuman MT4

Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore?

Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata?

Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini?

Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura?

Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capitale e nello stesso tempo ti porti alla realizzazione del profitto desiderato?


Per fare tutto questo servono anni di esperienza e comunque il controllo continuo dei mercati è un fattore fondamentale che non può di certo essere emesso!


Ho sviluppato Disuman e osservando la sua opera e ben chiaro che sa scegliere quando entrare nella giusta direzione con una size adeguata mantenendola aperta il tempo necessario ed è capace di ribaltare la strategia con la stessa semplicità anche nella direzione opposta su ciclo continuo


Disuman concentra l'attenzione sulle più importanti impostazioni che spiego di seguito in base ai valori di default:


 PowerSize: 0.01

 PowerBalance: 100.000.0

  Significa che la prima posizione sarà sempre di 0.01 ogni 100.000 di bilancio

 TakeProfit: 0.0

 StopLoss: 0.0

  Per il segnale di ingresso primario e disattivati con lo zero di default in quanto è attivo il virtuale CreateBlock% che spiego di seguito
 
 NewAggression: 100.0

  Se il segnale di ingresso di Disuman viene infranto a 100 pips (1000 per i metalli come gold, silver ecc) attiva la strategia di recupero
 
 PowerAggression: 3.0

  Moltiplica per tre volte la size per le posizioni successive rispetto la prima (esempio 0.01 x 3 = 0.03)
 
 PowerAggressionMax: 1.0

  Con l'impostazione di default il limite massimo per singola posizione è di 1 lotto
 
 PowerAggressionTP: 0.0

 PowerAggressionSL: 0.0

  Per la strategia di recupero di dafault disattivati con lo zero 

 CreateBlock%: 1.0

 PotectedCapital%: 50.0

  Significa che Disuman genererà l'1% di profitto per ogni esposizione proteggendo il 50% del capitale

 OnlyWork: H1

  Cerca segnale solamente su il time frame selezionato 

 MagicNumber: 2024

  Il numero magico che contraddistingue le posizioni aperte da Disuman


La configurazione di default è la più naturale e versatile che si adatta a tutti i mercati Forex Spot Metalli e che automaticamente in base all'importanza del capitale si rafforza abbassando la soglia del Rischio

Con Disuman è possibile ad esempio con un conto di 100.000 proteggere il 90% capitale e quindi lavorare con il restante 10% per generare un profitto con una fattore rischio basso se non nullo in proporzione al capitale netto


Requisiti:

  • Conto: Hedge (dedicato esclusivamente a Disuman)
  • Importo minimo: 100 USD/EUR ecc.
  • Mercato: Forex e Metalli Spot come Gold ma Disuman ha una particolare affinità con GBPUSD
  • Leva: minima 1:500, consigliata da 1:1000 in su per piccoli conti
  • Swap: anche se viene viene azzerato dal CreateBlock% che fissa il netto è consigliato un conto swap free


Disuman è per strategie sul breve e lungo periodo che vanno ben oltre le capacità umane!


  • Disponibile per l'acquisto il noleggio e in versione di prova gratuita in due versioni: Disuman MT4 | Disuman MT5


#tag percentuale capitale protezione trading segnali long short breve lungo termine crescita  

Recommended products
Invincible Arrow
Quan Li
Indicators
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicators
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Reanimator FAN
Clim Fandeev
Experts
Reanimator was made not like an ExpertAdvisor which make deals for taking Big Profit or something like that. His target is - to try to go back from big looses using the formula for Lot calculation. This formula based on our Drawndawn and Target-Price to get Breakeven. Sometime we have situation where we have big drawdawn and the price should go, for example, up. And we are sure, the price will move 100 points higher. For example: "Oh! The price will reach the Target 100 points, for sure!". In
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicators
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicators
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicators
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicators
The Wave Wold MT4 Forex indicator is designed to search for Wolf waves and display them in the current window of the trading terminal. An excellent indicator for traders who use Wolf waves in trading. Its application in trading strategies will significantly increase their efficiency and profitability. INFORMATION ABOUT THE INDICATOR Unlike other Wolf wave indicators, the Wave Wold MT4 forex indicator has a number of features that significantly increase its effectiveness: The first is the Ope
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Trend Oscillator - is an advanced custom  Crypto_Forex indicator, efficient trading tool! Advanced new calculation method is used - 20 options for parameter "Price for calculation". Smoothest oscillator ever developed. Green color for upward trends,  Red color for downward trends. Oversold values: below 5, O verbought values: over 95. There are plenty of opportunities to upgrade even standard strategies with this indicator. With PC and Mobile alerts. Click here to see high quality Trading Robot
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Pi
Vasja Vrunc
Indicators
Professional Prediction Indicator Based on matching the history with selected pattern model and shows the most likely outcome. Pi indicator includes Pattern line, Scanned_Past line, Matching_Pattern line, Future_Predicted line, adjustable Model Band , and some other controls. This indicator is designed primarily for professional use and is very useful in the search for the probability of the results relating to the future. Note : The results depend on model_band and past_bars . They are approxim
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicators
One of the number sequences is called "Forest Fire Sequence". It has been recognized as one of the most beautiful new sequences. Its main feature is that this sequence avoids linear trends, even the shortest ones. It is this property that formed the basis of this indicator. When analyzing a financial time series, this indicator tries to reject all possible trend options. And only if he fails, then he recognizes the presence of a trend and gives the appropriate signal. This approach allows one t
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Levels ATR
Hafis Mohamed Yacine
Indicators
The ATR Levels Indicator For MT4 is an indicator that is built specifically for traders who use the Meta Trader 4 for their trading analysis, charting of different currency pairs and trading assets, doing their technical analysis and making trading decisions all through the trading day as they work. One of the first major advantages of using the ATR Levels Indicator For MT4 is that it automatically helps the trader to spot very important levels in the markets based on the Average True Range Ind
Colored trend Indicator
Yarne Bekkers
Indicators
Colored trend indicator advanced is a trend indicator that is based on Fast Moving Average and Slow Moving Average and also uses RSI and Momentum to give a trend strength in percent. It is aimed to find more healthy trends with this indicator. This indicator can be used alone as a trend indicator. Colors (Default) Green = Uptrend (Default) Red = Downtrend No color = No trend, no good trend Indicator Parameters WarnPosTrendchange: Warns you when the trend may change. FullColor: See screenshot.
Elite Renko
Jermaine Wedderburn
5 (2)
Indicators
Renko Charts with Heiken Ashi Filter now have the alerts and the    Win-rate . Now you can know which signal will give you that edge your trading needs. Risk to Reward Settings  Wins versus Losses Count There are four alert types to choose from for notification on screen, email or phone notification. The alert types also have buffers for use with automation. This indicator can be incorporated with any system that requires renko charts. The four (4) alert types are: Three-bar Formation ;  Pinbar
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicators
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Di Napoli MACD MT4
Samil Bozuyuk
Indicators
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for trend analysis. The indicator gives trend signals when the fast line penetrates the slow line. These signals remain intact until another penetration occurs. The signal is confirmed at the close of the period. It is applicable for all timeframes.   Parameters Fast EMA: period of the fast moving average. Slow EMA: period of the slow moving average. Signal EMA: period of the signal line.                              ************************************
FREE
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicators
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trend Duration Forecast MT4   indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Uti
Scalping Channel System
Andrey Kozak
Indicators
Indicator Name: Scalping Channel System Description: The Scalping Channel System indicator is a powerful tool for analyzing market trends and identifying potential entry points. It is designed for trader convenience and minimizes the need for constant market monitoring. The indicator sends PUSH and EMAIL notifications when a trade signal appears, allowing traders to avoid staying in front of the screen all the time. Advantages of the Indicator: Visually clear arrow signals for easy analysis. Com
MACD Histogram Ind
HITESH ARORA
Indicators
Contact us for any custom order,   CodeYourTrade.com . The MACD Histogram measures the distance between the MACD line and the MACD signal line. Two important terms are derived from the MACD histogram are: ·          Convergence : The MACD histogram is shrinking in height. This occurs because there is a change in direction or a slowdown in the trend. When that occurs, the MACD line is getting closer to the MACD signal line. ·          Divergence : The MACD histogram is increasing in height (eith
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicators
Delta Fusion Pro – Advanced Order Flow Analysis for Intraday Trading Delta Fusion Pro is a professional indicator for MetaTrader 4 that reveals aggressive order flow, showing the intensity and direction of institutional pressure in real time. Unlike traditional volume indicators, it analyzes the delta between Ask and Bid volumes to anticipate reversals, confirm trends, and identify professional interest zones. Key Features Intelligent Auto-Tuning System Automatically adjusts all parameters ba
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicators
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (14)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (2)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Experts
One Gold - Future of Trading Introducing One Gold EA, a sophisticated trading robot for gold on the Meta Trader platform, developed to assist traders with advanced market analysis. Our proprietary technology leverages neural networks and data-driven algorithms to analyze both historical and real-time gold market data, providing insights that can aid in decision-making. Unlike traditional manual strategies, One Gold EA operates with minimal intervention, streamlining the trading process and aimin
Long Beach
Sergey Kasirenko
Experts
Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX Live:  https://www.mql5.com/en/signals/2385985?source=Unknown The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the 5M and 15m backtest ; better in real EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most neural EAs sell you one network and call it artificial intelligence. Neuron Cortex runs five independent recurrent networks in parallel — a swarm — and refuses to touch the market unless four of them agree. One net is an opinion. Five nets in agreeme
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
More from author
Hedge Pro MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Flat MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Profit X MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Equity X MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Edit MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT4
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando  Take Profit  e  Stop Loss  e sfrutta il  Trailing Stop Loss  per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo,
Control Panel MT4
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT4
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successiv
Combat MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Flat MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Equity X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Profit X MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Hedge Edit MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
Control Panel MT5
Alessandro Grossi
Utilities
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT5
Alessandro Grossi
Indicators
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successi
Disuman MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Combat MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Filter:
No reviews
Reply to review