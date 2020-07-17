RoundNum for MT5

RoundNum Readme (Traders Club)









特徴：

このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの

指数を取引する際に表示するように開発しました。

もちろんメジャー通貨でも表示はされます。





更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは

ありません。





XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000

Sub Levelsを5000にしてください。





各パラメータの説明:

■Number to display lines：表示するライン数を設定します。

■Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。

■Main Line Color：メインラインの色を設定します。

■Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。

■Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。

■Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。

■Sub Line Color：サブラインの色を設定します。

■Sub Line Style：サブラインで使用されるラインを設定します。

■Update Frequency(600 seconds)：表示更新頻度を設定します。

■Hide price：左側に価格を表示するか設定します。