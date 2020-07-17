RoundNum for MT5
- Utilities
-
- Version: 1.0
RoundNum Readme (Traders Club)
特徴：
このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの
指数を取引する際に表示するように開発しました。
もちろんメジャー通貨でも表示はされます。
更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは
ありません。
XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000
Sub Levelsを5000にしてください。
各パラメータの説明:
■Number to display lines：表示するライン数を設定します。
■Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。
■Main Line Color：メインラインの色を設定します。
■Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。
■Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。
■Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。
■Sub Line Color：サブラインの色を設定します。
■Sub Line Style：サブラインで使用されるラインを設定します。
■Update Frequency(600 seconds)：表示更新頻度を設定します。
■Hide price：左側に価格を表示するか設定します。