Currency Strength for MT5

■一目で現在の通貨の方向性と強弱が確認できます。

■15M,1H,4Hでの方向性を表示します。

■15M,1H,4Hでの方向が揃った場合にドットが表示されます。

■通貨の相関が揃った場合にドットが表示されます。

※相関はピアソン相関係数を使用しています。

より詳しい情報につきましてはこちらを参照してください。

■通貨の強弱を表示します。

現時点でのボラリティーの状況を表示します。

過去20日/過去5日/今日のボラリティーを表示します。

■通貨ペアと通貨の強さを表示します。

通貨ペアでは左が買い候補、右が売り候補のペアになります。

■ 28通貨ペアの強さを表示します



各パラメータの説明:

--Indicator Setup--

▪Title:画面左上のタイトルを設定します。

▪Paraboric SAR Steps：パラボリックのStepsを設定をします。

▪Paraboric SAR Maximun：パラボリックMaximunを設定をします。

▪Time Frame used for Correlation：相関で使用される時間足を設定をします。

▪Correlation Level：相関係数を値を設定をします。

▪Correlation Level N：マイナスの相関係数を値を設定をします。

▪ADX Period：ボラリティーで使用されるADXの期間を設定します。

▪ADX main level：ボラリティーのレベルを設定します。

▪Time Frame used for Volarity：ボラリティーで使用されるMA の期間を設定します。

▪MA Period used for Currency Strength：通貨強弱で使用されるMA の期間を設定します。

▪Time Frame used for Currency Strength：通貨強弱で使用される時間軸を設定をします。

▪ATR Period 1：過去X日でのボラリティー ディフォルトは20日

▪ATR Period 2：過去X日でのボラリティー ディフォルトは5日

--Display Setup--

▪Up Color：上昇時の色を設定します。

▪Down Color：下降時の色を設定します。

▪Text Color：テキストの色を設定します。

▪Dot Color:ドットの色を設定します。

▪Font Type: フォントサイズを設定します。

▪Dot Font Size：ドットフォントサイズを設定します。

▪Font Type：フォントの種類を設定します。

--Currency Strength Display Setup--

▪Show Currency Strength:通貨の強弱を表示するかを設定します。

▪Show All Currency Strength:28通貨ペアの強弱を表示するかを設定します。

▪Show 15MA,1H MA, 4H MA data:15分足、1時間足、4時間足単位での通貨ペアの強弱を表示するかを設定します。

▪Display type:通貨の強弱を表示の切り替え設定します。

▪Horizontal position:通貨の強弱 X軸 を設定します。

▪Vertical position:通貨の強弱 Y軸 を設定します。

▪Currency Space:通貨間のスペースを設定します。

▪Update Frequency (seconds): 更新頻度、ディフォルトは5秒ごと

▪Print Logs：ログの出力を設定します。

こちらを有効にすることによりログがエキスパートログに出力されるようになります。



