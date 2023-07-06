Horizontal Line Alerts for MT5

MT5インジケータ TC-Alerts

開発経緯：

実はFXで簡単に勝てる手法があるんです。それは。。。

主要な（4時間足以上、4時間足、日足、週足）のレジスタンスとサポートラインの反発を狙う

FXは一方向には進まず90％以上で必ず、必ずと言っていいほど、どこかで反発します。そこは大抵主要なレジスタンスとサポートラインまたは主要なフィボナッチラインなのです。

なのでそこに水平線を引いてただ待つのです。そこに到達したら、1分足や5分足に落として

長いヒゲ、ダブルボトム、ダブルヘッド、トリプルボトム、トリプルヘッド、三尊、逆三尊などの反転の形成を確認してエントリーする。

または、こちらを使用して

https://www.mql5.com/ja/market/product/53987

強弱が弱くなってきたのを確認してエントリーすればいいのです。

これだけです。シンプルです！！

うまく行くと、長期足レベルでレジスタンスとサポートライン間、つまり頭から尻尾まで取れる可能性もありますし、リスクリワードが異常にいいです。

そのためには、チャートに主要なレジスタンスとサポートラインに水平線を引いてアラートを設定しておく必要があります。

TradingViewでのアラート設定しておきたいところですが

TradingViewではBasicプランでは水平線にアラートが設定できるのは1つだけ、Proでも20個になります。



TradingViewの有料プラン TradingViewの有料プランは、PRO（月$14.95）PRO+（月$29.95）（2023年7月時点FX）

無料版はアラート設定数1つ、PRO 20個、PRO+ 100個 Premium 400個

１つの通貨ペアで最低でも主要なレジスタンスとサポートを引いた場合、監視対象は10通貨ペアになってしまいます。

もし28通貨ペアを監視対象とした場合、アラートが56個も必要になってきます。

MT5にはアラート機能はあるのですが、いまいち使いにくかったので、使いやすいようにこちらを作成しました。



機能：

■簡単にアラート設定 - チャートの箇所をダブルクリックするだけ！

■移動も簡単 - マウスで動かすだけ！

■削除も簡単 - 右クリックして削除選択するだけ！

■アラートが鳴るとその通貨ペアが表示されます。

■ユーロドル、ドル円などアラートを声でお知らせ

■メール、SNS通知も可能

詳細な情報はこちらにサイトがあります。





TC-Alertsをチャートに追加と設定

追加方法１：TC-Alertsをクリックし、チャート上にドロップ＆ドロップします。

追加方法2：TC-Alertsを右クリックし、チャートに追加を選択します。



サウンドファイルの配置 こちらからダウンロード

MT5を起動するアイコンを右クリックし、”ファイルの場所を開く”を選択します。

Soundsフォルダー内に、すべてのWAVファイルをコピーします。



TC-Alertsのパラメータ



パラメータ説明：

■Label Color ：ラベルの色を設定します。

■Line Color：水平線の色を設定します。

■Line Style：水平線のスタイルを設定します。

■Line Width：水平線の太さを設定します。

■Label Font Size：ラベルのフォントサイズを設定します。

■Label Left Gap：表示されるラベルの位置を設定します。

■Alert with Sound：サウンドでアラートのお知らせをするか設定します。

■Play Custom Sound：ここをTrueにすると、以下のSound Fileで指定したファイルを鳴らします。

■Sound File：カスタムのサウンドファイルを設定します。

■How many times to play Sound：サウンドを何回鳴らすかを設定します。

■Send Email?：こちらを有効にすることにより決済の結果をEメールにて送ることが可能になります。

■Send Notification?：こちらを有効にすることにより携帯にインストールしたMT5に通知されるようになります。

■printLog：ログの出力を設定します。











