Horizontal Line Alerts for MT5
- Indicators
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- Version: 2.0
- Activations: 5
MT5インジケータ TC-Alerts
開発経緯：
実はFXで簡単に勝てる手法があるんです。それは。。。
主要な（4時間足以上、4時間足、日足、週足）のレジスタンスとサポートラインの反発を狙う
FXは一方向には進まず90％以上で必ず、必ずと言っていいほど、どこかで反発します。そこは大抵主要なレジスタンスとサポートラインまたは主要なフィボナッチラインなのです。
なのでそこに水平線を引いてただ待つのです。そこに到達したら、1分足や5分足に落として
長いヒゲ、ダブルボトム、ダブルヘッド、トリプルボトム、トリプルヘッド、三尊、逆三尊などの反転の形成を確認してエントリーする。
または、こちらを使用して
https://www.mql5.com/ja/market/product/53987
強弱が弱くなってきたのを確認してエントリーすればいいのです。
これだけです。シンプルです！！
うまく行くと、長期足レベルでレジスタンスとサポートライン間、つまり頭から尻尾まで取れる可能性もありますし、リスクリワードが異常にいいです。
そのためには、チャートに主要なレジスタンスとサポートラインに水平線を引いてアラートを設定しておく必要があります。
TradingViewでのアラート設定しておきたいところですが
TradingViewではBasicプランでは水平線にアラートが設定できるのは1つだけ、Proでも20個になります。
TradingViewの有料プランは、PRO（月$14.95）PRO+（月$29.95）（2023年7月時点FX）
無料版はアラート設定数1つ、PRO 20個、PRO+ 100個 Premium 400個
１つの通貨ペアで最低でも主要なレジスタンスとサポートを引いた場合、監視対象は10通貨ペアになってしまいます。
もし28通貨ペアを監視対象とした場合、アラートが56個も必要になってきます。
MT5にはアラート機能はあるのですが、いまいち使いにくかったので、使いやすいようにこちらを作成しました。
機能：
■簡単にアラート設定 - チャートの箇所をダブルクリックするだけ！
■移動も簡単 - マウスで動かすだけ！
■削除も簡単 - 右クリックして削除選択するだけ！
■アラートが鳴るとその通貨ペアが表示されます。
■ユーロドル、ドル円などアラートを声でお知らせ
■メール、SNS通知も可能
TC-Alertsをチャートに追加と設定
追加方法１：TC-Alertsをクリックし、チャート上にドロップ＆ドロップします。
追加方法2：TC-Alertsを右クリックし、チャートに追加を選択します。
サウンドファイルの配置 こちらからダウンロード
MT5を起動するアイコンを右クリックし、”ファイルの場所を開く”を選択します。
Soundsフォルダー内に、すべてのWAVファイルをコピーします。
TC-Alertsのパラメータ
パラメータ説明：
■Label Color ：ラベルの色を設定します。
■Line Color：水平線の色を設定します。
■Line Style：水平線のスタイルを設定します。
■Line Width：水平線の太さを設定します。
■Label Font Size：ラベルのフォントサイズを設定します。
■Label Left Gap：表示されるラベルの位置を設定します。
■Alert with Sound：サウンドでアラートのお知らせをするか設定します。
■Play Custom Sound：ここをTrueにすると、以下のSound Fileで指定したファイルを鳴らします。
■Sound File：カスタムのサウンドファイルを設定します。
■How many times to play Sound：サウンドを何回鳴らすかを設定します。
■Send Email?：こちらを有効にすることにより決済の結果をEメールにて送ることが可能になります。
■Send Notification?：こちらを有効にすることにより携帯にインストールしたMT5に通知されるようになります。
■printLog：ログの出力を設定します。