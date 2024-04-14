Traders Club BB Data and Angle for MT5

ボリンジャーバンドは、価格変動を分析するためのテクニカル分析の1つのツールになります。

ボリンジャーバンドには、中心線と2つのバンドがあります。

中心線は、一般的には移動平均線（通常は20日間の単純移動平均）として計算されます。この中心線は、一定期間の価格の平均値を表しています。

ボリンジャーバンドのバンドは、中心線の上と下に等間隔で配置されます。通常は中心線から2つの標準偏差分だけ離れた位置に設定されます。

拡大（Expansion）とは、ボリンジャーバンドが広がる状態を指します。

つまり、上下のバンドが中心線から離れ、価格の変動範囲が広がっていることを示します。拡大は、相場が活発になり、価格の大幅な変動が起こりやすいことを示すことがあります。

収縮（Contraction）とは、ボリンジャーバンドが狭くなる状態を指します。

つまり、上下のバンドが中心線に近づき、価格の変動範囲が狭まっていることを示し、相場が方向感を失い、一時的に価格変動が鈍化していることを示すことがあります。

■ ボリンジャーバンドの収縮と拡大は、価格変動のパターンや相場の特徴を捉えるために重要な指標になります。

このインジケータを使用することによりボリンジャーバンドの幅や、幅の広がりの割合、バンドの角度を視覚化することにより、

より戦略的にトレードに取り組めるようになるでしょう。

こちらにも詳細情報あります。

https://toushika.top/tc-bbdata/



① ボリンジャーバンドの幅(現在足）

ディフォルトで 現在足の期間20の1σの上のバンドと下のバンドの幅をポイントで表示しています。

左側から現在値のバンドの幅、1本前のバンドの幅を表示しています。

※時間足、期間、標準偏差は変更可能になります。

② ボリンジャーバンドの拡大縮小パーセンテージ

ディフォルトで現在のバンドの幅とローソク足2本前のバンドの幅の割合をパーセンテージで表示します。

左側：{(現在値の幅 - 2本前の値の幅）÷ 2本前の値の幅} x 100

右側：(現在値の幅 - 2本前の値の幅）÷ {(現在値の幅 + 2本前の値の幅）÷ 2} x 100

③ ボリンジャーバンドの幅(15分足）

ディフォルトで15分足の期間20の1σの上のバンドと下のバンドの幅をポイントで表示しています。

左側から現在値のバンドの幅、1本前のバンドの幅を表示しています。

※時間足、期間、標準偏差は変更可能になります。

⓸ ADXとRSI

ディフォルトで5分足、期間14のADXの値と1時間足、期間14のRSIを表示しています。

※RSIの時間足、期間は変更可能になります。

⑤ 移動平均線の角度

ディフォルトで5分足、期間7と20の移動平均線の角度を表示しています。

※時間足、期間は変更可能になります。

⑥ ボリンジャーバンドの中央線の角度

⑦ ボリンジャーバンドの下のバンドの角度

左下にスプレッドの情報も表示されます。

適用後の最大スプレッド、平均スプレッド、最小スプレッドを表示します。

※スプレッドを非表示も可能





TC-BBDataパラメータ

=== DISPLAY BB INFO INPUTS ===

■Display BB Info：BBの情報を表示（右上）するかを設定します。

■Time Frame 1：時間足を設定します。（MA,BB,ADXが使用)

■BB Period 1：BBの期間の設定します。

■BB Deviation 1：BBのDeviationを設定します。

■Time Frame 2：時間足を設定します。

■BB Period 2：BBの期間の設定します。

■BB Deviation 2：BBのDeviationを設定します。

■BB Position End：比較するBBの位置を設定します。

■Time Frame for RSI：RSIの時間足を設定します。

■RSI Period：RSIの期間の設定します。

■MA Period for Angle 1：角度１で使用する期間の設定します。

■MA Period for Angle 2：角度2で使用する期間の設定します。

■MA Method for Angle：MAの種類設定をします。

■Display Location：表示位置を設定します。

■X Distance：表示位置Xを設定します。

■Y Distance：表示位置Yを設定します。

■Display Font Color：表示の色の設定します。

■Squeeze Font Color：表示の色の設定します。（BB収縮時、角度がマイナスの場合）

■Display Font Size：表示のフォントサイズを設定します。

■Show Spread Info：スプレッド（左下）を表示するかを設定します。

■Update Frequency (ms)：表示頻度を設定します。(1秒=1000ms)

=== DISPLAY BB ANGLE INPUTS ===

■Display BB Angle：BBの角度を表示するかを設定します。

■Display BB Angle Line：BBの角度のラインを表示するかを設定します。

■Display BB Middle Angle：BBの中央線を表示するかを設定します。

■Angle Line Width：ラインの太さを設定します。

■Angle Line Style：使用しているラインのタイプを設定します。

■Angle Text Font Size：フォントサイズを設定します。

■Angle Digits(0-2) ： 角度表示の小数点以下を指定します。(0-2)

■Shift to Right (Seconds)：BBの角度の表示を右側にどれだけシフトするかを設定します。



