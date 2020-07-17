MTF MA2 for MT5
- Indicators
-
- Version: 3.0
- Updated: 17 December 2020
- Activations: 5
MTF-MA2 for MT5
特徴：
MTF Moving Averageを8本一気に表示してくれるインジケータになります。
8本も必要ない場合にももちろん非表示にできます。
パフォーマンスを考慮しているのでチャートが重くなるようなことは
無いはずになります。どの通貨でも使用可能になります。
それぞれのMTF Moving Averageの色や太さを変更できます。
各パラメータの説明:
■Method：MAの種類設定をします。
■Applied price：MAで使用する価格を設定をします。
TimeFrame M5:使用するMAの時間足を設定します。
Period M5：使用するMAの期間を設定します。
※ラベルに関係なく8本のMTF MAはどの時間足でも期間設定可能になります。
■ Limited bar?：表示に使用するバーを制限するかどうかを設定します。
※ここをFalseにするとすべてのバーを読み込むことになるのでチャートが重く
なるかもしれません。ご注意ください。
■ Max bars：使用するバーの本数を設定します。過去検証をする場合にはここの値を増やしてください。
■ Update Frequency(seconds)：MTF Moving Averageの再作成更新頻度を入力します。
１．右上に表示されるラベルが邪魔で Label position X, Y を 0 に設定することで非表示にできた
２．M75という設定が意味不明で不要
３．M30が必要
４．チャートの右端に縦線が表示されて増えてゆく
５．これは使えないのでチャートから外しました