MTF-MA2 for MT5 特徴：

MTF Moving Averageを8本一気に表示してくれるインジケータになります。

8本も必要ない場合にももちろん非表示にできます。





パフォーマンスを考慮しているのでチャートが重くなるようなことは

無いはずになります。どの通貨でも使用可能になります。

それぞれのMTF Moving Averageの色や太さを変更できます。









各パラメータの説明:

■Method：MAの種類設定をします。

■Applied price：MAで使用する価格を設定をします。

TimeFrame M5:使用するMAの時間足を設定します。

Period M5：使用するMAの期間を設定します。

※ラベルに関係なく8本のMTF MAはどの時間足でも期間設定可能になります。





■ Limited bar?：表示に使用するバーを制限するかどうかを設定します。

※ここをFalseにするとすべてのバーを読み込むことになるのでチャートが重く

なるかもしれません。ご注意ください。

■ Max bars：使用するバーの本数を設定します。過去検証をする場合にはここの値を増やしてください。