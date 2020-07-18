Time Lines for MT4

Time Line (Traders Club)





機能:

■昨日高値、安値、本日始値、高値、安値の時間から線を引きます。

■時間足により表示する時間が変わります。

1分、5分足では1時間ごとの表示

15分、30分足では4時間ごとの表示

1時間、4時間は12時間ごとの表示

日足以降は時間は表示されません。

高値安値は週足より下位足で表示されます。

■各ラベルを変更可能になります。

■更新頻度を変更できるのでチャート表示が

重くなることはありません。





各パラメータの説明：

Difference hours form Server Time: サーバとの時間差を入力します。

Yesterday High Label:昨日高値のラベルを設定します。

Yesterday Low Label:昨日安値のラベルを設定します。

Show open line:true 始値の線を表示するかどうか

Today Open Label:本日始値のラベルを設定します。

Today High Label:本日高値のラベルを設定します。

Today Low Label:本日安値のラベルを設定します。

Limited bar?:true 使用するバーを制限するかどうか

Max bars:1500 制限を使用した場合に1分では5日分

Update Frequency (seconds): 更新頻度、ディフォルトは60秒ごと

Line Style: 使用しているラインのタイプを設定します。

Width:1 ラインの太さを設定します。

Font Type: フォントサイズを設定します。

Font_Type: フォントの種類を設定します。

Top Text Color: 時間表示の色を設定します。

Text Color: 高値安値の色を設定します。

Line Color: 縦線の色を設定します。

High Low Line Color: 横線の色を設定します。

Top Space: 時間表示位置を設定します。（上からのスペース）

Left Space: 高値安値表示の位置を設定します。（右からのスペース）









より詳しい説明は以下のサイトを参照してください。