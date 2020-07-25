Draw Highest and lowest Lines for MT5

ResiSupo (Traders Club)





このインジケータは直近の高値と安値を抜いたときに何ら方法で

知る方法はないかと思い開発されました。









機能：

■指定したローソク足の本数で終値をベースに最高値と最安値の

ラインを自動で引きます。

■最高値と最安値のラインにタッチするとアラートで通知します。

■通知はE-mailやSNSにも送信することができます。

■最高値と最安値のラインを終値か高値または安値ベースにするかを選択できます。

■Indicator Noを変えることによるこのインジケータを複数適用することができます。

これにより過去80本と20本などでの最高値と最安値のラインを引くことが可能になります。

■現在のATRの値を画面に表示します。

これにより現在のボラリティーの状況が一目で分かります。

表示されているSLはディフォルトではATR値の1.5倍になっています。

この数値は現時点でのボラリティーの状況からの損切り幅の目安となります。

■ATRのレベルにより表示の色が変わります。

■ボタンを押すことによりアラートの通知を無効にできます。

※ネットワークの不安定な環境においてはボタンを押した後でも

アラートの通知が有効になってしまうことがあります。