Draw Highest and lowest Lines for MT5
- Utilities
-
- Version: 1.5
- Activations: 5
ResiSupo (Traders Club)
このインジケータは直近の高値と安値を抜いたときに何ら方法で
知る方法はないかと思い開発されました。
機能：
■指定したローソク足の本数で終値をベースに最高値と最安値の
ラインを自動で引きます。
■最高値と最安値のラインにタッチするとアラートで通知します。
■通知はE-mailやSNSにも送信することができます。
■最高値と最安値のラインを終値か高値または安値ベースにするかを選択できます。
■Indicator Noを変えることによるこのインジケータを複数適用することができます。
これにより過去80本と20本などでの最高値と最安値のラインを引くことが可能になります。
■現在のATRの値を画面に表示します。
これにより現在のボラリティーの状況が一目で分かります。
表示されているSLはディフォルトではATR値の1.5倍になっています。
この数値は現時点でのボラリティーの状況からの損切り幅の目安となります。
■ATRのレベルにより表示の色が変わります。
■ボタンを押すことによりアラートの通知を無効にできます。
※ネットワークの不安定な環境においてはボタンを押した後でも
アラートの通知が有効になってしまうことがあります。