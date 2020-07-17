Time lines for MT5

Time Line for MT5





機能:

■昨日高値、安値、本日始値、高値、安値の時間から線を引きます。

■時間足により表示する時間が変わります。

1分、5分足では1時間ごとの表示

15分、30分足では4時間ごとの表示

1時間、4時間は12時間ごとの表示

日足以降は時間は表示されません。

高値安値は週足より下位足で表示されます。

■各ラベルを変更可能になります。

■更新頻度を変更できるのでチャート表示が

重くなることはありません。





各パラメータの説明：

Server_Time:6 サーバとの時間差を入力

Yesterday_High_Label:昨日高値

Yesterday_Low_Label:昨日安値

Show_Open:true 始値の線を表示するかどうか

Today_Open_Label:本日始値

Today_High_Label:本日高値

Today_Low_Label:本日安値





max_bar:true 使用するバーを制限するかどうか

Maxbars:1500 制限を使用した場合に1分では5日分

UpdateFrequency:60 更新頻度、ディフォルトは60秒ごと

Line_Type:2 ラインのタイプ

Width:1 ラインの太さ

Font_Size:9 フォントサイズ

Font_Type:Meiryo UI フォントの種類

Top_Text_Color:Blue 時間表示の色

Text_Color:Brown 高値安値の色

Line_Color:Brown 縦線の色

HighLow_Line_Color:Brown 横線の色

top_gap:15 時間表示位置（上からのスペース）

left_gap:10 高値安値表示の位置（右からのスペース）

Extend to right: 線を左に延長して表示





より詳しい説明は以下のサイトを参照してください。