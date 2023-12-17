Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
- Indicators
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- Version: 1.1
has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought
Expert Advisor Available in Comments
Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site
Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal
Buy Signal ( blue line )
- Past ema cross ( set at 30 bars back )
- Past bar rsi is oversold ( level 40 )
- Engulfing bar closes above previous 2 red bars open
- Engulfing Bar must open below 50ema and close above 30ema
Sell Signal ( red line )
- Past ema cross
- Past bars Rsi overbought ( Level 60 )
- Engulfing bar closes below previous 2 green bars open
- Engulfing Bar must open above 50ema and close below 30ema
Signals Can be few at default setting
May adjust past ema cross and rsi levels and period
All inputs are variable then adjust your visual indicators same.
Indicator does not show the moving averages or rsi so please add
Default settings
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Rsi period 7 , levels 40/60
or
Chart Template Available in Comments
Very excellent, wonderful tool