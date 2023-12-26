Traders Club Support for MT5

■Licence key ライセンスキーを入力してください。

発行するにはアカウント番号が必要になります。

■Max Slippage (Points) 許容スリッページをポイントで設定します。

（10 point = 1 pips）

■Allow Max Spread Points (Points) # 許容スプレッドをポイントで設定します。 通貨により変更必要

■Inital Lots ロット数設定をします。 初期値は0.1ロットになります。（1万通貨） 適正ロットを設定必要

■% of Partial Close 部分的クローズの設定します。

（25％、50％、75％）

■Set TP and SL

■Take Profit (Points) ディフォルトで使用する利確をポイントで設定します。

■Stop Loss (Points) ディフォルトで使用するストップロスをポイントで設定します。

■Max Lots (0-disable) 最大ロット数を設定します。

■Pending Order Expiration in minutes 指値注文の有効期限を分数で設定します。

■Default Order Comment 注文のコメントを設定します。

■Delete All Pending Orders(OCO)

RISK INPUTS リスク管理設定

■Account Type アカウントの設定

Balance： 残高

Equity： 有効証拠金

Free Margin：余剰証拠金

■Hide Account Amount アカウントの金額を表示するかを設定します。 アカウントの金額を表示したくない場合はこちらをTrueにしてください。

■Risk Percent (%) リスクパーセント ディフォルトは3％

■Fixed Risk Money トレードあたりのリスクの金額を設定します。

■% to Start Hedge (0-disable)

EA運用 ヘッジポジションを持つパーセンテージを設定します。ここで指定したパーセンテージで両建てのポジションを持ちます。0は設定なしになります。

■Max % to Close (0-disable)

EA運用 最大損失をパーセンテージで設定します。ここで設定したパーセンテージになると持っている通貨のポジションを強制的にクローズします。0は設定なしになります。 クローズするのは全ての通貨ではなくパネルが動作している通貨になります。

■Fixed Max Risk Money (0-disable)

EA運用 最大損失を金額で設定します。ここで設定した金額になると持っている通貨のポジションを強制的にクローズします。0は設定なしになります。 クローズするのは全ての通貨ではなくパネルが動作している通貨になります。

■Disable Auto Trading

EA運用 ヘッジポジションを持った後、または最大損失でポジションをクローズしたあとアルゴリズム取引を無効にするかを設定します。 この機能はMQL5では外部のDLLの利用は許可されませんので使用できません。

■Use Custom point (tick) value for CFD and Crypto こちらではカスタムのティックバリューを使用するかを設定します。

ティックバリューとは1ロットで1pipsが口座通貨価格のどのくらい変動するかの値段になります。

■Point (tick) Value for CFD and Crypto カスタムのティックバリューを設定します。

デモ口座などで1pipsどのくらい値段が変動するかを確認して入力してください。

■Use Another Lot Size Calculation 他のロット計算を使用するかを設定します。メージャー通貨以外でロット計算が正しくないようであればこちらをTrueにして試してみてください。

TRAILING & BREAK EVEN SETTINGS トレーリングストップとブレークイーブン設定

■Points to Start Trail (Points) トレーリングストップを開始する利益をポイントで設定します。

■SL Points to move (Points) トレーリングストップ設定後に移動するストップロス値をポイントで設定します。

■Breakeven extra Profit ブレークイーブン設定時の利益を設定します。

■Time Frame for MA Cross MAクロスで使用する時間足を設定します。

■MA Period for MA Cross MAクロスで使用されるMAの期間を設定します。

■Type for MA for MA Cross MAクロスで使用されるMAの種類を設定します。

■Time Frame for Paraboric SAR パラボリックSARで使用する時間足を設定します。

■Paraboric SAR Steps パラボリックSARのStepを設定します。

■Paraboric SAR Maximun パラボリックSARのMaximunを設定します。

RISK REWARD BOX INPUTS リスクリワードボックスの設定

■Show RR Box ディフォルトでリスクリワードボックスを表示するかを設定します。

■RR Box Text Color リスクリワードボックスのテキストの色を設定します。

■RR Box Font Size リスクリワードボックスのテキストのフォントサイズを設定します。

■RR Box Text X Position リスクリワードボックスのテキストのX軸 を設定します。

■RR Box TP Color リスクリワードボックスの利確の色を設定します。

■RR Box SL Color リスクリワードボックスのストップロスの色を設定します。

■Show RR Box Middle Line リスクリワードボックスの真ん中の水平線を表示するかを設定します。

■RR Box Line Color リスクリワードボックスの水平線の色を設定します。

■RR Box Line Style リスクリワードボックスの水平線の種類を設定します。

PANEL SETTING パネル設定

■Default Trade Direction ディフォルトのトレード方向を設定します。

■Panel X Position パネル位置 X軸 を設定します。

■Panel Y Position パネル位置 Y軸 を設定します。

■Button Font Size パネルで使用されているフォントサイズを設定します。

■Button Width パネルで使用されているボタンの幅を設定します。

■Button Height パネルで使用されているボタンの高さを設定します。

■Language パネルで使用する言語を設定します。

PIPS SIGN INPUTS PIPS表示の設定

■Dispaly Pips ポジションがある時にPipsを表示または非表示にするか設定します。

■Show Break Even Line ブレークイーブンの表示、非表示の設定します。

■Break Even Line and Text Color ブレークイーブンのラインと表示の色を設定します。

■Break Even Line Style ブレークイーブンのラインの種類を設定します。

LINE AERTS SETTINGS アラートラインの設定

■Line Alert Label Color アラートラインのラベルの色を設定します。

■Line Alert Line Color アラートラインの色を設定します。

■Line Style アラートラインのスタイルを設定します。

■Line Width アラートラインの太さを設定します。

■Play Custom Sound ここをTrueにすると、以下のSound Fileで指定したファイルを鳴らします。

■Sound File カスタムのサウンドファイルを設定します。

■How many times to play Sound サウンドを何回鳴らすかを設定します。

OTHER SETTINGS 他の設定

■Enable E-Mail こちらを有効にすることにより決済の結果をEメールにて送ることが可能になります。

■Sends Push Notifications (SNS) こちらを有効にすることにより携帯にインストールしたMT5に通知されるようになります。

■Send Screenshot Daily to Line スクリーンショットを朝9時に送るかを設定します。

■Line Token Line Tokenを設定します。 Line Tokenはこちらか取得してください。

https://notify-bot.line.me/ja/

■Ask for Confirmation 確認を求めるかを設定します。

■Alert Event アラート表示をするかを設定します。

■Print Log ログの出力を設定します。

■Hide TrendBar Indicator TrendBarインジケータを表示、非表示するかを設定します。