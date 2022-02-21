Traders Club ZigZag2 for MT5

機能＆特徴：

■ZigZagをもとに主要なレジスタンスとサポートラインを引きます。

■ 各時間足で押し安値、戻り高値を簡単に把握できます。

■ 現在何波目なのか簡単に把握できます。

※トレンド転換時はカウンターは1、継続時は2,3,4..となります。

※ちなみにこちらはZigZagの谷山を数えています。エリオット波動数ではありません。

■ 現在買い目線でいるべきなのか売り目線なのか簡把握できます。

■ 過去2つのZigZagラインで静的にフィボナッチを引きます。

■ 今の値動きで動的にフィボナッチを引きます。

■ 逆フィボナッチ（静的なフィボナッチのみ）に変更することも可能になります。

■ ボタンにより以下の操作が可能になります。



1.ZigZagラインの表示、非表示

2.ノーマルフィボナッチ、逆フィボナッチの切り替え ※環境により表示に時間が掛かる場合があります。

3.1分足、5分足、15分足で1つ上のZigZagラインが引けるようになりました。

4.レジスタンスとサポートラインを再描写します。

■ トレンド継続や変換をアラートで通知します。

■ エリオット3波発生の可能性でアラートとサインでお知らせします。

■ トレンド継続や変換をE-mailやSNSで通知します。

※表示がおかしいときは時間足を変更するかRボタン押して対応お願いします。



各パラメータの説明： ---Base Setting--- ■Show ZigZag:ZigZagを表示するかを設定します。 ■Limited bar?:使用するバーを制限するかどうか ■Max bars:使用するバーの本数を設定します。 ※過去検証をする場合にはここの値を増やしてください。 ■Depth:ZigZagで使用するDepthを設定します。 ■Deviation:ZigZagで使用するDeviationを設定します。 ■Back Step:ZigZagで使用するBack Stepを設定します。 ■ZigZag Line Style:ZigZagで使用しているラインのタイプを設定します。 ■Show Price:価格を表示するかを設定します。 ■Price Size:表示する価格の大きさを設定します。 ■Up Price Color:高値の色を設定します。 ■Down Price Color:安値の色を設定します。 ---Resistance and Support setting--- ■Show Resistance and Support Lines:レジスタンスとサポートラインを表示するかを設定します。 ■Number of New High/Low:レジスタンスとサポートラインを表示するための高値安値の回数を設定します。 ■Resistance and Support type :レジスタンスとサポートラインでタイプを設定します。 TYPE1:レジスタンスー前回高値を更新した際にもラインを引きます。 サポートー前回安値を更新した際にもラインを引きます。 TYPE2:レジスタンスー前回高値を更新した時もラインを引きません。 サポートー前回安値を更新した時もラインを引きません。 TYPE3:押し安値、戻り安値にラインを引きます。 ■Resistance and Support Line Style:使用しているラインのスタイルを設定します。 ■Resistance Line Color:レジスタンスラインの色を設定します。 ■Support Line Color:サポートラインの色を設定します。 ■Resistance and Support Line Width:ラインの太さを設定します。 ■Show Counter:カウンターを表示するかを設定します。 ■Counter Font size :カウンターのフォントサイズを設定します。 ■Counter Font Type:カウンターのフォントの種類を設定します。 ■Counter Color for Resistance:レジスタンスカウンターの色を設定します。 ■Counter Color for Support:サポートカウンターの色を設定します。 ---Show Dynamic Fibo at the moment--- ■Show Dynamic Fibo:動的フィボナッチを表示するかを設定します。 ■Dynamic Fibo Color :ラインの色を設定します。 ■Dynamic Fibo Style:使用しているラインのタイプを設定します。 ■Dynamic Fibo Line width:ラインの太さを設定します。 ■Dynamic Fibo Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。 ---Show Fibo at the second high--- ■Show Static Fibo:静的フィボナッチを表示するかを設定します。 ■Static Fibo Color:ラインの色を設定します。 ■Static Fibo Style:使用しているラインのタイプを設定します。 ■Static Fibo Line width:ラインの太さを設定します。 ■Static Fibo Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。 ---Show Fibo at the third high--- ■Show Static Fibo2:2つめの静的フィボナッチを表示するかを設定します。 ■Static Fibo2 Color:ラインの色を設定します。 ■Static Fibo2 Style:使用しているラインのタイプを設定します。 ■Static Fibo2 Line width:ラインの太さを設定します。 ■Static Fibo2 Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。 ■Show Fibo 76.4:フィボナッチで76.4のラインを引くか設定します。 ■Reverse Static Fibo:静的な逆フィボナッチラインを引くか設定します。 ---Button Setting--- ■Show Button：ボタンを表示するかを設定します。 ■Button position X：ボタンの位置Xを設定します。 ■Button position Y：ボタンの位置Yを設定します。 ■Button Width：ボタンの幅を設定します。 ■Button Height：ボタンの高さを設定します。 ■Button Font size：ボタンで使用しているフォントサイズを設定します。 ■Button Font Type：ボタンで使用しているフォントタイプを設定します。 ■Display Color：表示の色を設定します。 ---Other setting--- ■Alert trend change?:トレンド変換時にアラート表示するかを設定します。 例： Alert: C1 TC Buy Chance Alert: C1 TC Sell Chance ※Cはカウンター トレンド転換時はカウンターは1になります。 ■Send Email trend change?:トレンド転換時にメールを送信するかを設定します。 ■Alert counter?:トレンド継続時にアラート表示するかを設定します。 Alert: C3 Buy Chance Alert: C4 Sell Chance ※Cはカウンター ZigZag谷と山の数と考えてください。 ■Send Email counter?:トレンド継続時にメールを送信するかを設定します。 ■Alert passed line?:押し安値、戻り安値にラインを価格がクロスしたときにアラート表示するかを設定します。 例： Alert: C2 Resistance line was crossed Alert: C3 Support line was crossed ■Num bars to stop Alert passed line:クロスした後、ローソク足何本アラート表示しないかを設定します。 ■Alert possible Elliott Wave 3?:エリオット3波発生の可能性でアラート表示するかを設定します。 Alert: C2 W3 Buy Chance Alert: C2 W3 Sell Chance ※こちらはあくまで後出しのサインになりますのでエントリー候補の参考としてください。 ■Send Email possible Elliott Wave 3?:エリオット3波発生の可能性でメールを送信するかを設定します。 ■W3 Show Sign?:エリオット3波発生の可能性でサインを表示するかを設定します。 ■W3 Sign size:サインのサイズを設定します。 ■Send Notification?:SNSに送信するかを設定します。





