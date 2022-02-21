Traders Club ZigZag2 for MT5

機能＆特徴：

■ZigZagをもとに主要なレジスタンスとサポートラインを引きます。

各時間足で押し安値、戻り高値を簡単に把握できます。

現在何波目なのか簡単に把握できます。
トレンド転換時はカウンターは1、継続時は2,3,4..となります。
※ちなみにこちらはZigZagの谷山を数えています。エリオット波動数ではありません。
 現在買い目線でいるべきなのか売り目線なのか簡把握できます。

過去2つのZigZagラインで静的にフィボナッチを引きます。

今の値動きで動的にフィボナッチを引きます。

逆フィボナッチ（静的なフィボナッチのみ）に変更することも可能になります。

ボタンにより以下の操作が可能になります。

1.ZigZagラインの表示、非表示
2.ノーマルフィボナッチ、逆フィボナッチの切り替え ※環境により表示に時間が掛かる場合があります。
3.1分足、5分足、15分足で1つ上のZigZagラインが引けるようになりました。
4.レジスタンスとサポートラインを再描写します。 

トレンド継続や変換をアラートで通知します。

エリオット3波発生の可能性でアラートとサインでお知らせします。 

トレンド継続や変換をE-mailやSNSで通知します。

※表示がおかしいときは時間足を変更するかRボタン押して対応お願いします。


各パラメータの説明：
---Base Setting---
■Show ZigZag:ZigZagを表示するかを設定します。
■Limited bar?:使用するバーを制限するかどうか
■Max bars:使用するバーの本数を設定します。
※過去検証をする場合にはここの値を増やしてください。
■Depth:ZigZagで使用するDepthを設定します。
■Deviation:ZigZagで使用するDeviationを設定します。
■Back Step:ZigZagで使用するBack Stepを設定します。
■ZigZag Line Style:ZigZagで使用しているラインのタイプを設定します。
■Show Price:価格を表示するかを設定します。
■Price Size:表示する価格の大きさを設定します。
■Up Price Color:高値の色を設定します。
■Down Price Color:安値の色を設定します。
---Resistance and Support setting---
■Show Resistance and Support Lines:レジスタンスとサポートラインを表示するかを設定します。
■Number of New High/Low:レジスタンスとサポートラインを表示するための高値安値の回数を設定します。
■Resistance and Support type :レジスタンスとサポートラインでタイプを設定します。
TYPE1:レジスタンスー前回高値を更新した際にもラインを引きます。
サポートー前回安値を更新した際にもラインを引きます。
TYPE2:レジスタンスー前回高値を更新した時もラインを引きません。
サポートー前回安値を更新した時もラインを引きません。
TYPE3:押し安値、戻り安値にラインを引きます。
■Resistance and Support Line Style:使用しているラインのスタイルを設定します。
■Resistance Line Color:レジスタンスラインの色を設定します。
■Support Line Color:サポートラインの色を設定します。
■Resistance and Support Line Width:ラインの太さを設定します。
■Show Counter:カウンターを表示するかを設定します。
■Counter Font size :カウンターのフォントサイズを設定します。
■Counter Font Type:カウンターのフォントの種類を設定します。
■Counter Color for Resistance:レジスタンスカウンターの色を設定します。
■Counter Color for Support:サポートカウンターの色を設定します。
---Show Dynamic Fibo at the moment---
■Show Dynamic Fibo:動的フィボナッチを表示するかを設定します。
■Dynamic Fibo Color :ラインの色を設定します。
■Dynamic Fibo Style:使用しているラインのタイプを設定します。
■Dynamic Fibo Line width:ラインの太さを設定します。
■Dynamic Fibo Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。
---Show Fibo at the second high---
■Show Static Fibo:静的フィボナッチを表示するかを設定します。
■Static Fibo Color:ラインの色を設定します。
■Static Fibo Style:使用しているラインのタイプを設定します。
■Static Fibo Line width:ラインの太さを設定します。
■Static Fibo Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。
---Show Fibo at the third high---
■Show Static Fibo2:2つめの静的フィボナッチを表示するかを設定します。
■Static Fibo2 Color:ラインの色を設定します。
■Static Fibo2 Style:使用しているラインのタイプを設定します。
■Static Fibo2 Line width:ラインの太さを設定します。
■Static Fibo2 Ray:線を左に延長して表示するかを設定します。
■Show Fibo 76.4:フィボナッチで76.4のラインを引くか設定します。
■Reverse Static Fibo:静的な逆フィボナッチラインを引くか設定します。
---Button Setting---
■Show Button：ボタンを表示するかを設定します。
■Button position X：ボタンの位置Xを設定します。
■Button position Y：ボタンの位置Yを設定します。
■Button Width：ボタンの幅を設定します。
■Button Height：ボタンの高さを設定します。
■Button Font size：ボタンで使用しているフォントサイズを設定します。
■Button Font Type：ボタンで使用しているフォントタイプを設定します。
■Display Color：表示の色を設定します。
---Other setting---
■Alert trend change?:トレンド変換時にアラート表示するかを設定します。
例：
Alert: C1 TC Buy Chance
Alert: C1 TC Sell Chance
※Cはカウンター トレンド転換時はカウンターは1になります。
■Send Email trend change?:トレンド転換時にメールを送信するかを設定します。
■Alert counter?:トレンド継続時にアラート表示するかを設定します。
Alert: C3 Buy Chance
Alert: C4 Sell Chance
※Cはカウンター ZigZag谷と山の数と考えてください。
■Send Email counter?:トレンド継続時にメールを送信するかを設定します。
■Alert passed line?:押し安値、戻り安値にラインを価格がクロスしたときにアラート表示するかを設定します。
例：
Alert: C2 Resistance line was crossed
Alert: C3 Support line was crossed
■Num bars to stop Alert passed line:クロスした後、ローソク足何本アラート表示しないかを設定します。
■Alert possible Elliott Wave 3?:エリオット3波発生の可能性でアラート表示するかを設定します。
Alert: C2 W3 Buy Chance
Alert: C2 W3 Sell Chance
※こちらはあくまで後出しのサインになりますのでエントリー候補の参考としてください。
■Send Email possible Elliott Wave 3?:エリオット3波発生の可能性でメールを送信するかを設定します。
■W3 Show Sign?:エリオット3波発生の可能性でサインを表示するかを設定します。
■W3 Sign size:サインのサイズを設定します。
■Send Notification?:SNSに送信するかを設定します。


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Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
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Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
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MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
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Elevate Your Trading Signals with Our Advanced Telegram Bridge EA It’s time to captivate your audience with real-time trading updates that are both professional and visually appealing. Contact me to see the demo and get a trial version We have significantly invested in user friendly features that create a unique experience for customers and providers.  SIGNAL BRIDGE is able to deliver 100% COPIER FRIENDLY SIGNALS for all business cases, even bypassing Metatrader logics where other EAs struggle!
Take a Break MT5
Eric Emmrich
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News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). Existing setups keep working unchanged until you switch; the legacy Chart-Group mode is removed with v27. Versions are now year.month (26.08 = August 2026). U
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
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The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
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Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
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FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
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Traders Club Panel for MT5
Koji Kobayashi
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このEAを使用することによりワンクリックによる決済、 決済したい通貨のチャートに適用しておけば様々な条件で自動で 決済することが可能になります。 パフォーマンスを考慮しているので動作が非常に軽いです。 新機能：Ver2.3 設定した利益以上になるとSLが建値（BE)に設定 新機能：Ver2.0 資金管理による買いや売りエントリ トレード毎に自動スクリーンショット取得 詳細な情報はこちらにサイトがあります。 https://toushika.top/tc-panel-for-mt5/ 機能： ワンクリックによる全通貨決済 ワンクリックによる表示上の通貨決済 分かりやすいPips表示 移動可能 全通貨での合計Pips表示 自動利確、損切り設定 設定以上のスプレッドになった場合には画面の色が変化 Break Evenラインの表示 チャート画像の保存 決済の通知機能(Email,SNS) パネル位置指定 Pips表示消去 他の通貨で設定した水平線で決済 下記に示した条件での利確 条件による決済： 条件1：利確か損切で決済 条件2：利確か損切また
Traders Club Clock for MT5
Koji Kobayashi
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Utilities
Traders Club Clock for MT5 Readme ローソク足のすぐ横にその時間足での 残り時間とスプレッドを表示します。 ※残り時間はサーバ時間から計算しています。 月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足 で表示可能となっております。 ※スプレッド値ポイント単位での表示になります。 ※時間の更新はティック毎ではなく1秒 毎 に更新するようにしています。   一目で残り時間とスプレッドを確認できます。 機能: 使用しているフォント種類を変更できます。 使用しているフォントサイズを変更できます。 表示しているテキストの色を変更できます。 スプレッド表示を非表示にすることができます。 表示する位置を変更することが出来ます。
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TrendBar
Koji Kobayashi
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Indicators
パラボリックのデータをもとにトレンドの方向性を1分足から月足まで表示します。 1分足から 月足 まで表示されているので今どの方向に価格が動いているのかがすぐに分かります。 更新はティク毎ではなくディフォルトでは1秒毎、もちろん変更も可能なのでチャートの表示が遅くなるようなことはありません。 機能： どの通貨でも表示可能になります。 アイコンの色を指定することが可能になります。 表示位置（X軸、Y軸）が変更可能 になります。 表示位置 (左上 、 右上 、 左下 、 右下） が 指定 が可能 になります。 フォント を指定することが可能になります。 フォントサイズ が 変更可能 になります。 アイコンのサイズ が 変更可能 になります。 週足、 月足  の非表示 が 可能 になります。
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Traders Club Checklist for MT5
Koji Kobayashi
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Utilities
エントリー前に確認できるチェックリストを作成しました。 以下のコードを参照してMT5用に作成しました。 Strategy Checklist - indicator for MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/code/18877 機能： チェックリスト20個まで入力できます。 表示位置 (左上 、 右上 、 左下 、 右下） の 指定 が可能 になります。 フォントサイズ の 変更が可能 になります。 チェックリストの幅を変更できます。 ドラッグ＆ドロップでチェックリストを移動できます。 インストール方法： ファイル->データフォルダーを開く->MQL5フォルダー->Indicatorsフォルダー 配下にex5ファイルを置いてMT5を再起動してください。 チェックリストはマニュアルで入力が必要になります。入力後 保存しておいてください。 テンプレートで保存しておくと容易にチャートに適用できます。
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RoundNum for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
RoundNum Readme (Traders Club) 特徴： このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの 指数を取引する際に表示するように開発しました。 もちろんメジャー通貨でも表示はされます。 更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは ありません。 XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000 Sub Levelsを5000にしてください。 各パラメータの説明: Number to display lines：表示するライン数を設定します。 Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。 Main Line Color：メインラインの色を設定します。 Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。 Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。 Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。 Sub Line Color：サブラインの色を設定します。 Sub Line Style：サブラインで使用され
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Traders Club Symbols for MT5
Koji Kobayashi
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多数の通貨を取引している場合、画面をカチャカチャ切り替えの際にどの通貨を見ているか 迷ったことはありませんか。 表示している通貨が大きく表示されるMT4用のインジケーターは あるのですがMT5用がなかったので作成しました。 機能： どの通貨でも表示可能になります。 表示位置 (左上 、 右上 、 左下 、 右下） の 指定 が可能 になります。 表示位置（X軸、Y軸）が変更可能 になります。 フォントの色を 変更可能 になります。 使用するフォント を指定することが可能になります。 フォントサイズ の 変更が可能 になります。 インストール方法： ファイル->データフォルダーを開く->MQL5フォルダー->Indicatorsフォルダー 配下にex5ファイルを置いてMT5を再起動してください。
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RoundNum for MT4
Koji Kobayashi
Utilities
特徴： このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの 指数を取引する際に表示するように開発しました。 もちろんメジャー通貨でも表示はされます。 更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは ありません。 XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000 Sub Levelsを5000にしてください。 各パラメータの説明: Number to display lines：表示するライン数を設定します。 Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。 Main Line Color：メインラインの色を設定します。 Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。 Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。 Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。 Sub Line Color：サブラインの色を設定します。 Sub Line Style：サブラインで使用されるラインを設定します。 Update Frequency(600
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TrendBar for MT4
Koji Kobayashi
Indicators
パラボリックのデータをもとにトレンドの方向性を1分足から月足まで表示します。 1分足から 月足 まで表示されているので今どの方向に価格が動いているのかがすぐに分かります。 更新はティク毎ではなくディフォルトでは1秒毎、もちろん変更も可能なのでチャートの表示が遅くなるようなことはありません。 機能： どの通貨でも表示可能になります。 パラボリックの数値を変更することは可能になります。 上昇時と下降時のアイコンの色を指定することが可能になります。 表示位置（Y軸）が変更可能 になります。   表示位置 (左上 、 右上 、 左下 、 右下） が 指定 が可能 になります。 フォント を指定することが可能になります。 フォントサイズ が 変更可能 になります。 アイコンのサイズ が 変更可能 になります。 週足、 月足  の非表示 が 可能 になります。
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Time Lines for MT4
Koji Kobayashi
Utilities
Time Line (Traders Club)  機能: 昨日高値、安値、本日始値、高値、安値の時間から線を引きます。 時間足により表示する時間が変わります。 1分、5分足では1時間ごとの表示 15分、30分足では4時間ごとの表示 1時間、4時間は12時間ごとの表示 日足以降は時間は表示されません。 高値安値は週足より下位足で表示されます。 各ラベルを変更可能になります。 更新頻度を変更できるのでチャート表示が 重くなることはありません。 各パラメータの説明： Difference hours form Server Time: サーバとの時間差を入力します。 Yesterday High Label:昨日高値のラベルを設定します。 Yesterday Low Label:昨日安値のラベルを設定します。 Show open line:true 始値の線を表示するかどうか Today Open Label:本日始値のラベルを設定します。 Today High Label:本日高値のラベルを設定します。 Today Low Label:本日安値のラベルを設定します。 Lim
MTF MA2 for MT4 and Traders Club
Koji Kobayashi
Indicators
特徴： MTF Moving Averageを8本一気に表示してくれるインジケータになります。 8本も必要ない場合にももちろん非表示にできます。 どの通貨でも使用可能になります。 それぞれのMTF Moving Averageの色や太さを変更できます。 各パラメータの説明: Method：MAの種類設定をします。 Applied price：MAで使用する価格を設定をします。 TimeFrame M5:使用するMAの時間足を設定します。 Period M5：使用するMAの期間を設定します。 ※ラベルに関係なく8本のMTF MAはどの時間足でも期間設定可能になります。 Update Frequency(seconds)：MTF Moving Averageの再作成更新頻度を入力します。
MA cross for MT4
Koji Kobayashi
Indicators
MA cross AKT (Traders Club)  機能： MAゴールデンクロスで買いサイン、デットクロスで売りサインを表示します。 MAの期間は入力できます。 MAの種類を選択できます。（SMA、EMA、SMMA、LWMA） 適用する価格を選べます。（CLOSE,OPEN,LOW,HIGH,MEDIAN,TYPICAL,WEIGHTED) サインをアラートで通知します。 サイン発生をE-mailやSNSで通知します。 MAクロスの勝率を表示します。 ローソク足の本数を変更することにより過去何か月かの MAクロスの勝率をすぐに確認することができます。 これは各時間足、各通貨で確認することが出来ます。 判定するローソク足を3か所選ぶことが出来ます。 ディフォルトでは5本目、9本目、14本目となっています。 サインの表示をボタンで表示したり消したりできます。 表示するサインを変更することが出来ます。
TakeAProfit for MT4
Koji Kobayashi
Utilities
このEAを使用することにより様々な条件で自動で決済することが可能になります。 詳細な情報はこちらにサイトがあります。 https://toushika.top/ea-takeaprofit/ 条件： 条件1：利確か損切で決済 条件2：利確か損切または反転MAで決済 （ディフォルトでは20MA反転で利確） 条件3：利確か損切またはゴールデンクロス、デットクロスで決済 条件4：利確か損切またはボリンジャーバンドにタッチで決済 条件5：利確か損切またはパラボリックで決済 条件6：利確か損切または設定した水平線で決済 <- 他の通貨で設定した水平線でも決済可能 重要：水平線で決済の際、買いポジションと売りポジションは同時に持てません。 買いポジションがある時に売りポジションを持つとすぐに決済されてしまいます。 反対に売りポジションがる時に買いポジションを持つとすぐに決済されてしまいます のでご注意ください。
Perfect Orders Plus for MT4
Koji Kobayashi
Utilities
PO-Plus Readme 機能： 3つのロジックでの買いサイン、売りサインを表示します。 各ロジックでの勝率を表示します。 サイン表示後、勝率を確認して高い勝率でBOやFXでエントリーすることが出来ます。 勝率の判定本数を変更できます。 Indicator Noを変えることによるこのインジケータを複数適用することができます。 これによりRCIの数値を変更して勝率を複数表示が可能になります。 その際は、ラベルの表示位置も変更してください。 ボタンを押すことによりラベルや買いサイン、売りサインを表示、非表示すことが出来ます。   注意：こちらのロジックはZigZag+ロジックでの勝率になりますので 勝率は実際のものより高めに表示されます。 エントリーする際は勝率60％以上のものを推奨します。 ZigZagベースなので価格が動く日本、欧州、NY時間の前半でのエントリしない ことを推奨します。 各パラメータの説明: ----------Basic Setting---------- Indicator No：インジケータNoを設定します。もし同じチャートに複数適用し
BB MA Cross for MT4
Koji Kobayashi
Indicators
移動平均線クロス、ボリンジャーと移動平均線のクロス、移動平均線の角度でサイン表示 MT5インジケータ こちらに サイト とがあります。 このインジケータは3つのパターンでサインを表示（切り替え可能）します。 ①   移動平均線のクロス ②   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス ③   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロスと、中期移動平均線と長期移動平均線の角度 移動平均線のクロス 指定した短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロスでは買いサイン、デットクロスでは売りサインを表示します。 ディフォルトでは短期は5，長期は20となっています。 もちろん変更可能になります。 移動平均線の種類をEMA（指数平滑移動平均線）やSMMA（平滑化移動平均）などに変更可能で適する価格も変更可能になります。 ボリンジャーバンドと短期移動平均線のクロス ボリンジャーバンド（以降BB）と短期移動平均線のクロスでサインを表示します。 ディフォルトではBB+1σと5MAのゴールデンクロスで買いサイン、BB-1σと5MAのデットクロスで売りサインでサインを表示します。 BBの期間や、B
Time lines for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
Time Line for MT5 機能: 昨日高値、安値、本日始値、高値、安値の時間から線を引きます。 時間足により表示する時間が変わります。 1分、5分足では1時間ごとの表示 15分、30分足では4時間ごとの表示 1時間、4時間は12時間ごとの表示 日足以降は時間は表示されません。 高値安値は週足より下位足で表示されます。 各ラベルを変更可能になります。 更新頻度を変更できるのでチャート表示が 重くなることはありません。 各パラメータの説明： Server_Time:6 サーバとの時間差を入力 Yesterday_High_Label:昨日高値 Yesterday_Low_Label:昨日安値 Show_Open:true 始値の線を表示するかどうか Today_Open_Label:本日始値 Today_High_Label:本日高値 Today_Low_Label:本日安値 max_bar:true 使用するバーを制限するかどうか Maxbars:1500 制限を使用した場合に1分では5日分 UpdateFrequency:60 更新頻度、ディフォルトは60秒ご
MTF MA2 for MT5
Koji Kobayashi
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Indicators
MTF-MA2 for MT5 特徴： MTF Moving Averageを8本一気に表示してくれるインジケータになります。 8本も必要ない場合にももちろん非表示にできます。 パフォーマンスを考慮しているのでチャートが重くなるようなことは 無いはずになります。どの通貨でも使用可能になります。 それぞれのMTF Moving Averageの色や太さを変更できます。 各パラメータの説明: Method：MAの種類設定をします。 Applied price：MAで使用する価格を設定をします。 TimeFrame M5:使用するMAの時間足を設定します。 Period M5：使用するMAの期間を設定します。 ※ラベルに関係なく8本のMTF MAはどの時間足でも期間設定可能になります。 Limited bar?：表示に使用するバーを制限するかどうかを設定します。 ※ここをFalseにするとすべてのバーを読み込むことになるのでチャートが重く なるかもしれません。ご注意ください。 Max bars：使用するバーの本数を設定します。過去検証をする場合にはここの値を増やしてくだ
MTF Candlestick for MT5
Koji Kobayashi
Indicators
MTF-Candlestick (Traders Club) 特徴： このインジケータは上位足のローソク足を表示します。 この上位足のローソク足を表示のインジケータは特に1分足や 5分足トレーダ用に開発されたものになります。 現在のローソク足で上位足のローソク足を作成する部分 と過去の上位足のローソク足を作成する部分を 分けています。また、更新はティックごとではなく 指定した時間ごとになるので急な価格変動があった場合でも チャートがフリーズした状態には非常になりにくいということになります。 陽線や陰線の色を変更出来たり髭の太さを変更できるので非常に 見やすと思います。 各パラメータの説明: Indicator No：インジケータNoを設定します。もし同じチャートに複数適用したい場合には個々の数字を変更してください。 TimeFrame：表示する時間足を設定します。 Bullish candlestick color：陽線のローソク足の色の指定します。 Bearish candlestick color：陰線のローソク足の色の指定します。 Doji candles
MA Cross for MT5
Koji Kobayashi
Indicators
AKT for MT5 (Traders Club)  機能： MAゴールデンクロスで買いサイン、デットクロスで売りサインを表示します。 MAの期間は短期足と長期足を入力できます。 MAの種類を選択できます。（SMA、EMA、SMMA、LWMA） 適用する価格を選べます。（CLOSE,OPEN,LOW,HIGH,MEDIAN,TYPICAL,WEIGHTED) サインをアラートで通知します。 サイン発生をE-mailやSNSで通知します。 表示するサインを変更することが出来ます。 サインの色を変更することが出来ます。 サインの表示された時間と価格が表示されます。 ※価格は終値になります。 Indicator Noを変えることによるこのインジケータを複数適用することができます。 これにより違う MAの期間による ゴールデンクロスと  デットクロスのサインを 表示できます。
Draw Highest and lowest Lines for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
ResiSupo (Traders Club)  このインジケータは直近の高値と安値を抜いたときに何ら方法で 知る方法はないかと思い開発されました。 機能： 指定したローソク足の本数で終値をベースに最高値と最安値の ラインを自動で引きます。 最高値と最安値のラインにタッチするとアラートで通知します。 通知はE-mailやSNSにも送信することができます。 最高値と最安値のラインを終値か高値または安値ベースにするかを選択できます。 Indicator Noを変えることによるこのインジケータを複数適用することができます。 これにより過去80本と20本などでの最高値と最安値のラインを引くことが可能になります。 現在のATRの値を画面に表示します。 これにより現在のボラリティーの状況が一目で分かります。 表示されているSLはディフォルトではATR値の1.5倍になっています。 この数値は現時点でのボラリティーの状況からの損切り幅の目安となります。 ATRのレベルにより表示の色が変わります。 ボタンを押すことによりアラートの通知を無効にできます。 ※ネットワークの不安定な環
Currency Strength for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
新機能：Ver3.5 28通貨ペアの強弱も表示するようにしました。 監視ペアで最強、最弱の通貨ペアとなった場合、四つ葉のマークが出るように変更しました。 15分足、1時間足、4時間足単位での通貨ペアの強弱を表示するようにしました。 詳細な情報はこちらにサイトがあります。 https://toushika.top/tc-cs-plus-cfd/ 注：こちらはTitanのデモ口座で動作します。 XMで使用したい場合は こちらのでセットファイル を使用してください。 機能： 一目で現在の通貨の方向性と強弱が確認できます。 15M,1H,4Hでの方向性を表示します。 15M,1H,4Hでの方向が揃った場合にドットが表示されます。 通貨の相関が揃った場合にドットが表示されます。 ※相関はピアソン相関係数を使用しています。 より詳しい情報につきましてはこちらを参照してください。 https://www.mql5.com/ja/articles/5481 通貨の強弱を表示します。 現時点でのボラリティーの状況を表示します。 過去20日/過去5日/今日のボラリティーを表示しま
BB MA Cross for MT5
Koji Kobayashi
Indicators
移動平均線クロス、ボリンジャーと移動平均線のクロス、移動平均線の角度でサイン表示 MT5インジケータ こちらに サイト があります。 このインジケータは3つのパターンでサインを表示（切り替え可能）します。 ① 移動平均線のクロス ② ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス ③ ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロスと、中期移動平均線と長期移動平均線の角度 ⓸ ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス（サインを交互に表示) 移動平均線のクロス 指定した短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロスでは買いサイン、デットクロスでは売りサインを表示します。 ディフォルトでは短期は5，長期は20となっています。 もちろん変更可能になります。 移動平均線の種類をEMA（指数平滑移動平均線）やSMMA（平滑化移動平均）などに変更可能で適する価格も変更可能になります。 ボリンジャーバンドと短期移動平均線のクロス ボリンジャーバンド（以降BB）と短期移動平均線のクロスでサインを表示します。 ディフォルトではBB+1σと5MAのゴールデンクロスで買いサイン、BB-1σと5MAのデット
Horizontal Line Alerts for MT5
Koji Kobayashi
Indicators
MT5インジケータ TC-Alerts 開発経緯： 実はFXで簡単に勝てる手法があるんです。 それは。。。 主要な（4時間足以上、4時間足、日足、週足）のレジスタンスとサポートラインの反発を狙う FXは一方向には進まず90％以上で 必ず、必ずと言っていいほど、 どこかで反発します 。そこは大抵主要なレジスタンスとサポートラインまたは主要なフィボナッチラインなのです。 なのでそこに水平線を引いて ただ待つ のです。そこに到達したら、1分足や5分足に落として 長いヒゲ、ダブルボトム、ダブルヘッド、トリプルボトム、トリプルヘッド、三尊、逆三尊などの反転の形成を確認してエントリーする。 または、こちらを使用して https://www.mql5.com/ja/market/product/53987 強弱が弱くなってきたのを確認してエントリーすればいいのです。 これだけです。シンプルです！！ うまく行くと、長期足レベルでレジスタンスとサポートライン間、つまり頭から尻尾まで取れる可能性もありますし、リスクリワードが異常にいいです。 そのためには、チャートに主要なレジスタンスとサポートラインに
Traders Club BB Data and Angle for MT5
Koji Kobayashi
Indicators
ボリンジャーバンドは、価格変動を分析するためのテクニカル分析の1つのツールになります。 ボリンジャーバンドには、中心線と2つのバンドがあります。 中心線は、一般的には移動平均線（通常は20日間の単純移動平均）として計算されます。この中心線は、一定期間の価格の平均値を表しています。 ボリンジャーバンドのバンドは、中心線の上と下に等間隔で配置されます。通常は中心線から2つの標準偏差分だけ離れた位置に設定されます。 拡大（Expansion）とは、ボリンジャーバンドが広がる状態を指します。 つまり、上下のバンドが中心線から離れ、価格の変動範囲が広がっていることを示します。拡大は、相場が活発になり、価格の大幅な変動が起こりやすいことを示すことがあります。 収縮（Contraction）とは、ボリンジャーバンドが狭くなる状態を指します。 つまり、上下のバンドが中心線に近づき、価格の変動範囲が狭まっていることを示し、相場が方向感を失い、一時的に価格変動が鈍化していることを示すことがあります。 ボリンジャーバンドの収縮と拡大は、価格変動のパターンや相場の特徴を捉えるために重要な指標になり
Traders Club Support for MT5
Koji Kobayashi
Experts
TC-Supportは手動取引とEA運用のために開発されたパネルになります。 このパネルでは、リスクリワード、リスク計算、リスク管理など資金管理、 トレーリングストップ機能、ブレークイーブンなどポジション管理が可能になります。 その他、便利な機能があります。 詳細な情報はこちらにサイトがあります。 デモ口座で動作するEAはこちらに置いてあります。   https://toushika.top/ mt5-tc-support / Disable Auto Trading  の 機能はMQL5では外部のDLLの利用は許可されませんので使用できません。 おもな機能一覧 資金管理 リスクリワード計算 ロット計算 損失金額計算 最大ロット数の設定 設定したリスクパーセンテージでヘッジポジション EA運用 最大損失金額またはパーセンテージによる強制クローズ EA運用 資金破綻回避  ポジション管理 成行、指値、Stop Limit注文に対応 ポジションを部分的にクローズ トレーリングストップ機能 一定の距離を超えてたらSLを移動 利確条件設定
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