Hunter RD

Este indicador trabaja de manera multitimeframe en periodos 1D y 4H , las señales son las siguientes :
las entradas al mercado se dan cuando el indicador muestra color azul claro o azul para operaciones al alza , para operaciones a la baja , debe aparecer los colores naranja o rojo.
Cuando el indicador tiene los colores amarillo o blanco , se debe evitar entrar al mercado ya que no hay una tendencia clara de mercado , el stop loss se coloca en el ultimo area de swing alto\bajo el take profit debe estar minimo a 1:1 , espero que sea de ayuda.

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Ruben David Santana Rodriguez
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Este es un indicador tecnico que nos ofrece señales de entrada al mercado , el indicador no repinta , se puede utilizar en cualquier timeframe , yo lo recomiendo en periodos largos ya que es mi estilo de trading pero para aquellos que hagan scalping tambien puede funcionar , en el video lo muestro con una media movil de 150 periodos a modo de ejemplo . Las señales son las siguientes , entraremos largo cuando en el grafico se muentre una flecha azul , por el contrario si la flecha es roja entrare
RD Trend Forex
Ruben David Santana Rodriguez
Indicators
Indicador Forex de tendencias , puede emplearse en cualquier timeframe aunque lo recomiendo en periodos de 4 horas , puede añadirse a tu estrategia o crear una estrategia con el . Las señales son las siguientes , se entra en largos cuando el indicador cambia a color azul , por el contrario se entrará en cortos cuando el indicador cambie su color a rojo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion alto\bajo del precio y el take profit minimo a 1:1 aunque yo recomendaria 2:1 , eso es elección
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