Hunter RD
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Este indicador trabaja de manera multitimeframe en periodos 1D y 4H , las señales son las siguientes :
las entradas al mercado se dan cuando el indicador muestra color azul claro o azul para operaciones al alza , para operaciones a la baja , debe aparecer los colores naranja o rojo.
Cuando el indicador tiene los colores amarillo o blanco , se debe evitar entrar al mercado ya que no hay una tendencia clara de mercado , el stop loss se coloca en el ultimo area de swing alto\bajo el take profit debe estar minimo a 1:1 , espero que sea de ayuda.