Pivots MT4
- Indicators
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- Version: 1.1
- Activations: 20
Pivots MT4 - Простой и удобный индикатор уровней pivot, рассчитывает уровни по методам Classic, Fibonacci, DeMark, Camarilla, WooDie, Central Pivot Range.
Индикатор выгодно отличается следующим
- Рассчитывает уровни pivot по методам Classic, Fibonacci, DeMark, Camarilla, WooDie, Central Pivot Range;
- Выводит на графике текущие уровни и уровни на предыдущих периодах;
- Выводит на графике выбранные метод и период, названия уровней и их ценовые значения.
Параметры
- Pivot Method - Выпадающий список с выбором метода расчёта Classic, Fibonacci, DeMark, Camarilla, WooDie, Central Pivot Range;
- Period - Период, по которому рассчитываются уровни;
- Show History Price - Отображение цен на предыдущих периодах при запуске индикатора, true/false;
- Text Size - Размер текста.