Spreads Monitoring MT4 - мощный инструмент для сбора значений спреда и записи их в файл. Позволяет "ловить" минимальные и максимальные значения спреда, рассчитывает реальное среднее значение спреда у брокера.

Преимущества индикатора:

Описание индикатора:

Индикатор собирает значения спреда в реальном времени. Отображает в виде гистограмм минимальные, максимальные и средние значения на текущем таймфрейме графика. Запись данных в файл осуществляется поминутно, что позволяет восстановить значения спреда на любом таймфрейме.

Кнопка RUN ALL открывает новые графики по всем символам и применяет к ним шаблон текущего графика. Рекомендуется перед нажатием кнопки RUN ALL настроить текущий график под удобное использование.

Правая колонка таблицы показывает текущие значения спреда.

Левая колонка таблицы показывает значения спреда за всё время.

Средняя колонка таблицы показывает значения спреда за период между вертикальными линиями, определяющими границы периода расчёта. Клик по любой кнопке средней колонки установит линии на 10 и 100 свечу (актуально в случае сдвига линий далеко влево или случайного удаления).