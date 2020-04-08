Spreads Monitoring MT4

Spreads Monitoring MT4 - мощный инструмент для сбора значений спреда и записи их в файл. Позволяет "ловить" минимальные и максимальные значения спреда, рассчитывает реальное среднее значение спреда у брокера.

Преимущества индикатора:

  • Работает на всех таймфреймах;
  • Восстанавливает ранее записанные данные для отображения на графике;
  • Умеет запускать себя на графиках других символов по шаблону текущего графика;
  • Имеет инструменты для удобной работы с данными;
  • Не нагружает терминал.

Параметры индикатора:

  • MarketWatch - Запуск индикатора по нажатию кнопки RUN ALL на на символах: true - только выбранных в MarketWatch,  false - на всех символах в терминале;
  • Table - Таблица значений спреда: No Table - не отображать таблицу, Auto Size - автоматический расчёт размера таблицы, Custom Size - пользовательский размер таблицы;
  • Custom Table Size - Пользовательский размер таблицы значений спреда;
  • InpColor - Цвет текста.

Описание индикатора:

Индикатор собирает значения спреда в реальном времени. Отображает в виде гистограмм минимальные, максимальные и средние значения на текущем таймфрейме графика. Запись данных в файл осуществляется поминутно, что позволяет восстановить значения спреда на любом таймфрейме.

Кнопка RUN ALL открывает новые графики по всем символам и применяет к ним шаблон текущего графика. Рекомендуется перед нажатием кнопки RUN ALL настроить текущий график под удобное использование.

Правая колонка таблицы показывает текущие значения спреда.

Левая колонка таблицы показывает значения спреда за всё время.

Средняя колонка таблицы показывает значения спреда за период между вертикальными линиями, определяющими границы периода расчёта. Клик по любой кнопке средней колонки установит линии на 10 и 100 свечу (актуально в случае сдвига линий далеко влево или случайного удаления).


Recommended products
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY o
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicators
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Tin
Maryna Shulzhenko
Indicators
The Tin indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of foreign exchange market analysis is to determine the trend, which is the sustainable direction of price movement. To do this, the Tin indicator uses algorithms that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Typically, a trend persists for a long time before abruptly changing dir
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicators
Delta Fusion Pro – Advanced Order Flow Analysis for Intraday Trading Delta Fusion Pro is a professional indicator for MetaTrader 4 that reveals aggressive order flow, showing the intensity and direction of institutional pressure in real time. Unlike traditional volume indicators, it analyzes the delta between Ask and Bid volumes to anticipate reversals, confirm trends, and identify professional interest zones. Key Features Intelligent Auto-Tuning System Automatically adjusts all parameters ba
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicators
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Combined MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Indicators
Welcome to Investment Castle products   This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels   using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick pattern
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicators
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Indicators
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Min Max spread study
Dimitri Nepomniachtchi
Indicators
Do you know the spreads on which your trades are / will be opened. How well do you know about the spreads on which your trades are / will be opened. The main task of the indicator. Help the user / trader to study the spreads in the trading terminal. Get information about the minimum and maximum spread on each candle, from M1 and above. This information will help in the following cases: - Maximum trading spread EA    --- If your broker has smaller spreads or average statistically higher and th
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicators
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicators
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals mt4 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicators
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Indicators
This is a combination of multiple oscillators into a single divergence system that creates the impression of a more reliable divergence indicator. It is multi-currency based and works best on 15 minutes timeframe and above. Every time a signal is generated, it shows an alert to the user. It is more ideal if combined with other price action indicators or trading systems.
Heiken Ashi Zone trader Smoothed
Andre Koorts
Indicators
Smoothed Heiken Ashi with AC/AO Zones – Professional Trading Clarity Transform your Heiken Ashi analysis with intelligent smoothing that eliminates noise while preserving actionable signals. What Makes This Different? This isn't just another Heiken Ashi indicator. We've engineered a sophisticated smoothing engine that works with the Accelerator (AC) and Awesome Oscillator (AO) zone logic to give you cleaner entries and exits without sacrificing responsiveness. Four Smoothing Methods at Your Comm
Scalper Strike
Yaroslav Varankin
Indicators
works great with the trend, ideal for traders who trade using the scalping system. This is a pointer indicator. how to make deals. when the blue one appears, you need to open a trade to increase by 1 candle if the timeframe is m1 then for 1 minute, etc. if a red dot appears, you should make a deal to reduce it by 1 candle. Indicator signals appear along with a new candle; the working candle is the one on which the signal is located.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
SignalPriceCrossingChartObjects
Christian Anton Schluessel
Indicators
Signal Indicator when price is crossing  Trend Lines Horizontal Lines Rectangles Works on all timeframes and with all instruments. Multiple notification types Arrows on Chart Alert box Journal Log File Log Specific Sound Email Notification (must be configured in Terminal - please review MT4 docs) Push Notification   (must be configured in Terminal - please review MT4 docs) Draw your trend lines, horizontal lines or rectangles onto your chart. Select an object and bring up its properties and type
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicators
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicators
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Indicators
This indicator provides a statistical analysis of price changes (in points) versus time delta (in bars). It calculates a matrix of full statistics about price changes during different time periods, and displays either distribution of returns in points for requested bar delta, or distribution of time deltas in bars for requested return. Please, note, that the indicator values are always a number of times corresponding price change vs bar delta occurred in history. Parameters: HistoryDepth - numbe
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
More from author
Copy Trader MT4
Denis Luchinkin
5 (1)
Utilities
Copy Trader is a convenient and fast order copier for MetaTrader4. The EA performs the copying of orders from the server terminal to one or several client terminals. It monitors opening/closing, StopLoss and TakeProfit, and also pending orders. It uses a magic number for its orders, which allows to open other orders in the client terminal both manually and using other experts; It has a minimum of settings. Install the Expert Advisor in two terminals: Choose MODE - SERVER on the terminal to copy
Candlestick Patterns MT4
Denis Luchinkin
5 (3)
Indicators
Candlestick Patterns MT4 is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize - chart text size; TextColor - chart text color; Alert - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns ------------- - settings separator; AdvanceBlock ;
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns Analytics is a powerful tool for analyzing candlestick patterns. Do you trade based on candlestick patterns? Then Candlestick Patterns Analytics is designed for you. The undeniable advantage of the indicator: Predicts trading result when trading candlestick patterns; Uses statistical data based on the history of the selected symbol and timeframe. What the indicator does Finds and marks on the chart 29 candlestick patterns; Draws arrows to indicate the classical and statist
Candlestick Patterns Custom
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns Custom is the lite version of the Candlestick Patterns Analytics indicator , intended for use as a conventional arrow indicator and in expert advisors. The considerable advantages of the indicator It finds and marks 29 candlestick patterns (43 variants of signal patterns) on the chart; It allows the user to configure the signal of each pattern in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; The indicator can also be used as an arrow
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Experts
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
Candlestick Patterns All Pair
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns All Pair is a simple and convenient indicator of candlestick pattens. It is able to identify 29 candlestick patterns. It displays the latest patterns for all pairs and timeframes. The considerable advantages of the indicator It finds and marks 29 candlestick patterns; Displays a table of the last patterns for the 28 major pairs and each timeframe; It has settings for 5 extra pairs; Indicates the classic trade direction; Each candlestick patterns can be disabled in the setti
MultiCurrency RSI
Denis Luchinkin
Indicators
The MultiCurrency RSI indicator calculates the values of the standard RSI indicator for each of 8 major currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Advantage of the indicator: The calculation is performed based on 8 virtual currency charts: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY; Shows the strength of currencies, not depending on the currency pair; Allows any time to determine the strongest and the weakest currency, also sorts currencies by strength; At any time it shows the current str
MultiCurrency Indicators
Denis Luchinkin
Indicators
MultiCurrency Indicators is a multi-currency indicator which calculates the values of multiple standard indicators for each of the 8 major currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Advantages of the indicator Calculation is performed for 8 virtual charts of the currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY; Show the currency strength, which does not depend on the currency pair; It allows determining the strongest and the weakest currencies at any moment, it also sorts currencies
Future Candle One Candle
Denis Luchinkin
Indicators
Future Candle One Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of one candle. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operatio
Future Candle Two Candle
Denis Luchinkin
Indicators
Future Candle Two Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of two candles. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operati
Future Candle Three Candle
Denis Luchinkin
1 (1)
Indicators
Future Candle Three Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of three candles. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable ope
RSI Trend
Denis Luchinkin
Indicators
RSI Trend is a trend indicator that interprets the current market situation based on multiple RSI indicators with different periods. Indicator Benefits Displays zones of an evident trend movement, overbought/oversold zones, as well as transition zones; Can be used in scalping strategies, as well as medium-term and long-term strategies; Has a minimum of settings; The standard line colors and selected for a comfortable operation with the black and white styles of the chart; Can be used in Expert
Pivots MT4
Denis Luchinkin
Indicators
Pivots MT4 - Простой и удобный индикатор уровней pivot , рассчитывает уровни по методам  Classic , Fibonacci , DeMark , Camarilla , WooDie , Central Pivot Range . Индикатор выгодно отличается следующим Рассчитывает уровни pivot по методам  Classic ,  Fibonacci ,  DeMark ,  Camarilla ,  WooDie ,  Central Pivot Range ; Выводит на графике текущие уровни и уровни на предыдущих периодах; Выводит на графике выбранные метод и период, названия уровней и их ценовые значения. Параметры Pivot Method - Выпа
Candlestick Patterns MT5
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns MT5  is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize  - chart text size; TextColor  - chart text color; Alert  - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns -------------  - settings separator; AdvanceBlo
Filter:
No reviews
Reply to review