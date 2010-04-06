Candlestick Patterns MT5

Candlestick Patterns MT5 is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns.


Advantages

  • Defines and highlights 29 candle patterns;
  • Estimated trading direction is shown as an arrow;
  • Each candlestick pattern can be disabled in the settings;
  • The indicator can be used as an arrow indicator in EAs.


Parameters

  • TextSize - chart text size;
  • TextColor - chart text color;
  • Alert - enable/disable alerts;
  • ---------- Candlestick Patterns ------------- - settings separator;
  • AdvanceBlock;
  • BeltHoldLine;
  • CounterattackLines;
  • DarkCloudCover;
  • Doji;
  • Engulfing;
  • EveningStar;
  • Gap;
  • GravestoneDoji;
  • Hammer;
  • HangingMan;
  • Harami;
  • InvertedHammer;
  • LongLeggedDoji;
  • MatHoldPattern;
  • MorningStar;
  • OnNeckLine;
  • Piercing;
  • SeparatingLines;
  • ShootingStar;
  • SideBySideWhite;
  • StalledPattern;
  • TasukiGap;
  • ThreeCrows;
  • ThreeLineStrike;
  • ThreeMethods;
  • ThreeWhiteSoldiers;
  • Tweezer;
  • UpsideGapTwoCrows.
Recommended products
CandleStick Pattern Indicator MT5
Driller Capital Management UG
5 (1)
Indicators
This is a simple Candle Stick Pattern Indicator, which shows in the current time period all standardisized Patterns in the chart. All Patterns will be calculatet automatically based on standard conditions. Following Candle Stick Patterns are included: Bullish Hammer | Bearish Hammer Bullish Inverted Hammer | Bearish Inverted Hammer Bullish Engulfing | Bearish Engulfing Piercing | Dark Cloud Cover Bullish 3 Inside | Bearish 3 Inside There are only a few settings at the begining to take. Every Pat
FREE
Doji Reversal pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex   Indicator  " Doji Reversal pattern" for MT5.  No repaint, No delay. Indicator "Doji Reversal pattern"  is pure Price Action trading. Indicator   detects   Doji Reversal pattern  on chart where Doji candle is in the middle of the pattern and the last candle is breakout one: Bullish  Doji Reversal pattern  - Blue arrow signal on chart (see pictures). Bearish   Doji Reversal pattern  - Red arrow signal on chart (see pictures). With P C, Mobile & Email alerts. Indicator  " Doji Revers
Candle Formula
Sergei Kiriakov
Indicators
Indicator for research and finding candle bars patterns real time. Options: Alerts - Enabling alerts Push - Enable push notifications BarInd - On which bar to look for patterns for notifications (1 - formed, 0 - forming) ID - Identifier. Appended to the names of graphic objects and to the message Formula - Formula. In the bar price formula: open1, high1, low1, close1, etc. (open0, high25... any number, 0 is also possible - low0, open0...). Counting bars from right to left from zero. You can use
Doji breakout pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex   Indicator  " Doji Breakout pattern" for MT5.  No repaint, No delay. Indicator "Doji Breakout pattern" is pure Price Action trading. Indicator   detects breakout of   Doji pattern into the trend direction  where Doji candle is in the middle of the pattern and the last candle is breakout one: Bullish  Doji   Breakout   pattern  - Blue arrow signal on chart (see pictures). Bearish   Doji   Breakout   pattern  - Red arrow signal on chart (see pictures). With P C, Mobile alerts. Indica
Outside Bar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator OUTSIDE Bar Pattern for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "OUTSIDE Bar" is a very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects OUTSIDE Bar patterns on chart: - Bullish OUTSIDE Bar - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish OUTSIDE Bar - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC & Mobile alerts. - Indicator "OUTSIDE Bar Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. Click here to see high quality Trading Ro
Smart Engulfing Scanner
Andrii Palchevskyi
Indicators
Smart Engulfing Scanner Intelligent Engulfing Pattern Scanner Smart Engulfing Scanner is a professional indicator for automatic detection of high-quality Engulfing patterns on any timeframe and trading instrument. Why Smart? Unlike regular pattern indicators that show ALL engulfing patterns indiscriminately (including weak and false ones), Smart Engulfing Scanner uses a multi-level filtering system to select only quality signals. Key Features Intelligent recognition - finds only valid engulfing
ACPD Auto Candlestick Patterns Detected
Dmitriy Zabudskiy
Indicators
ACPD – «Auto Candlestick Patterns Detected» - The indicator for automatic detection of candlestick patterns. The Indicator of Candlestick Patterns ACPD is Capable of: Determining 40 reversal candlestick patterns . Each signal is displayed with an arrow, direction of the arrow indicates the forecast direction of movement of the chart. Each caption of a pattern indicates: its name , the strength of the "S" signal (calculated in percentage terms using an empirical formula) that shows how close is t
Candle Pattern Scanner
Bruno Goncalves Mascarenhas
Indicators
Candlestick patterns The candlestick Pattern Indicator and Scanner is designed to be a complete aid tool for discretionary traders to find and analyze charts from powerful candle patterns. Recognized Patterns: Hammer Shooting star Bearish Engulfing Bullish Engulfing Doji Marubozu Scanner Imagine if you could look at all the market assets in all timeframes looking for candlestick signals.
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indicators
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
Candlestick Patterns for MT5
PATRICK WENNING
Indicators
The Candlestick Patterns indicator for MT5 includes 12 types of candlestick signales in only one indicator. - DoubleTopsAndBottoms - SmallerGettingBars - BiggerGettingBars - ThreeBarsPlay - TwoBarsStrike - Hammers - InsideBars - OutsideBars - LongCandles - TwoGreenTwoRed Candles - ThreeGreenThreeRed Candles The indicator creats a arrow above or under the signal candle and a little character inside the candle to display the type of the signal. For long candles the indicator can display the exact
Amiguinhos Inside Outside Color Bar
Eduardo Correia Da Silva
5 (2)
Indicators
A simple price action indicator to highlight inside and outside bars (candles) with colors. It is possible to choose what type of bar can be highlighted among: inside, ouside or both. It is can be possible to choose a first specific color for the shadow and the border of bars (candles), a second specific color for high/bull bar (candle) and a third specific color for down/bear bar (candle)
FREE
Volume Doji
Ricardo Almeida Branco
Indicators
Hey guys. This indicator will show you, in the volume histogram, if the candle was a Doji, a bullish candle, or a bearish candle. The construction of this indicator was requested by a trader who uses other indicators from my catalog, and I decided to release it free to help traders who think that the indicator can contribute to their operations. The parameters are: Volume Type: Real Volume or Tick Volume. Color if the candle is bearish: select the color. Color if the candle is high: select
FREE
MP Candle Size MT5
Pierre Ksachikian
Indicators
Candle size oscillator is an easy to use tool to figure out candle size from highest to lowest price of each candle. It's a powerful tool for price action analysts specifically for those who works intraday charts and also a perfect tool for short term swing traders. Kindly note that you can also edit the Bullish and Bearish candles with different colors. #Tags: Candle size, oscillator, price action, price range, high to low, candle ticks __________________________________________________________
FREE
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicators
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indicators
Japanese candlestick analysis has been in existence for hundreds of years and is a valid form of technical analysis. Candlestick charting has its roots in the militaristic culture that was prevalent in Japan in the 1700s. One sees many terms throughout the Japanese literature on this topic that reference military analogies, such as the Three White Soldiers pattern Unlike more conventional charting methods, candlestick charting gives a deeper look into the mind-set of investors, helping to establ
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicators
Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5) Real-time candlestick pattern detection and monitoring tool for MetaTrader 5. Automatically identifies classic candlestick patterns across multiple symbols and displays comprehensive pattern statistics through a visual dashboard. Overview Phoenix Candlestick Pattern Monitor detects and tracks Doji, Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, and Three Black Crows patterns. The system
FREE
Basing Candles
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicators
Basing Candles indicator is an automatic indicator that detects and marks basing candles on the chart. A basing candle is a candle with body length less than 50% of its high-low range. A basing candle or basing candlestick is a trading indicator whose body length is less than half of its range between the highs and lows. That's less than 50% of its range. The indicator highlights the basing candles using custom candles directly in the main chart of the platform. The percentage criterion can be
FREE
ICT Complete Trading Analysis
Hasan Abdulhussein
Indicators
IC T Smart   Money Concepts   Professional   v 3.0 0   The   Ultimate ICT Trading   Solution Transform   your trading with the most   advanced Inner Circle Trader indicator on MQL5 !   Professional -grade tool   implementing   authentic   ICT methodology with   bullet proof stability .   Why   Choose   This IC T Indicator?   Professional   Implementation Zero   Validation   Errors   - Passes all Met aTrader tests   perfectly Enhance d Data   Handling   - Works   with limite d broker  
Inside Bar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex   Indicator   INSIDE Bar   Pattern for MT5, N o repaint, No delay. Indicator "INSIDE Bar" is very powerful indicator for Price Action trading. Indicator detects INSIDE Bar patterns on chart: Bullish INSIDE Bar - Blue arrow signal on chart (see pictures). Bearish INSIDE Bar - Red arrow signal on chart (see pictures). High R/R ratio (reward/risk). With PC, Mobile alerts. Indicator " INSIDE Bar   Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. Click here to see high qu
Mosaic Candle Pattern Finder
Francisco De Biaso Neto
Indicators
An indicator for finding patterns of candles. Through this indicator it is possible to recognize several patterns of candlesticks: hammer, inverted hammer, doji, maximum swallow, minimum swallow and inside bar. The patterns can be found by modifying the values of the indicator parameters. In this way it becomes possible to recognize an infinity of patterns. How to use: Add the indicator to the chart. Parameters: [doji -> max body size] represents the maximum body size of the doji (difference b
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicators
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
New Accelerator oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Accelerator Oscillator by Bill Williams   with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement o
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicators
A visualization system for favorite candlesticks price action patterns. Once attached, indicator will automatically mark next patterns on the chart: Pinocchio bar  - a small-body bar with a long 'nose', very well-known reverse pattern; Inside bar  - a bar whose range lies inside the range of the previous bar. It represents market incertitude; Outside bar  - a bar whose range exceeds the range of the previous bar. It represents market incertitude; Rails pattern  - two consequent opposite bars wit
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator PINBAR Pattern for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "PINBAR Pattern" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects PinBars on chart: - Bullish PinBar - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish PinBar - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC & Mobile alerts. - Indicator "PINBAR Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! It is origi
Swing High Low MT5
Suvashish Halder
Indicators
The   Swing High Low   Indicator   is an essential tool for traders who rely on price action. It automatically marks key reversal points (swing highs in red, swing lows in green), helping you visualize trends, spot breakouts, and draw precise trendlines. By highlighting these critical levels, the indicator reveals market structure shifts—whether the trend is strengthening, reversing, or entering consolidation. Perfect for all timeframes and strategies, it turns raw price data into actionable tra
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicators
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Volume Delta Candles
Suvashish Halder
Indicators
Volume Delta Candles offer a straightforward way to analyze trading activity within each candle, making it easier to see what's happening without needing an extra volume indicator. This tool uses lower timeframe or real-time data to show the percentage of buying and selling volume within a candle as a colored bar. Make sure you understand Volume and Volume Delta before jumping in. If you’re not sure, reach out to me first for a quick rundown. But if you're already familiar, you're good to go! Ke
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicators
Indicator for graphical analysis. Marks the main Japanese candlestick patterns on the chart. At the moment, the following set of patterns is available to the trader:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Ha
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Indicators
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
Pinbar Candle Pattern Alert MT5
Thi Ngo
5 (1)
Indicators
Identify Pinbar Candle Pattern with Arrows & Alert (built-in RSI filter). This indicator helps you to identify Pin bar Candlestick Pattern (or shooting star & hammer pattern) on the chart with arrows, along with an alert when a new Pin bar appears. Pin bar pattern is one of the most important reversal Price Action signals. You can set Minimum Percent of Wick (or Tail) Length over full bar length (Recommended: 60%, 70%, 75%). Alerts can be turned on and off: Popup Email Push Notification Soun
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
More from author
Copy Trader MT4
Denis Luchinkin
5 (1)
Utilities
Copy Trader is a convenient and fast order copier for MetaTrader4. The EA performs the copying of orders from the server terminal to one or several client terminals. It monitors opening/closing, StopLoss and TakeProfit, and also pending orders. It uses a magic number for its orders, which allows to open other orders in the client terminal both manually and using other experts; It has a minimum of settings. Install the Expert Advisor in two terminals: Choose MODE - SERVER on the terminal to copy
Candlestick Patterns MT4
Denis Luchinkin
5 (3)
Indicators
Candlestick Patterns MT4 is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize - chart text size; TextColor - chart text color; Alert - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns ------------- - settings separator; AdvanceBlock ;
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns Analytics is a powerful tool for analyzing candlestick patterns. Do you trade based on candlestick patterns? Then Candlestick Patterns Analytics is designed for you. The undeniable advantage of the indicator: Predicts trading result when trading candlestick patterns; Uses statistical data based on the history of the selected symbol and timeframe. What the indicator does Finds and marks on the chart 29 candlestick patterns; Draws arrows to indicate the classical and statist
Candlestick Patterns Custom
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns Custom is the lite version of the Candlestick Patterns Analytics indicator , intended for use as a conventional arrow indicator and in expert advisors. The considerable advantages of the indicator It finds and marks 29 candlestick patterns (43 variants of signal patterns) on the chart; It allows the user to configure the signal of each pattern in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; The indicator can also be used as an arrow
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Experts
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
Candlestick Patterns All Pair
Denis Luchinkin
Indicators
Candlestick Patterns All Pair is a simple and convenient indicator of candlestick pattens. It is able to identify 29 candlestick patterns. It displays the latest patterns for all pairs and timeframes. The considerable advantages of the indicator It finds and marks 29 candlestick patterns; Displays a table of the last patterns for the 28 major pairs and each timeframe; It has settings for 5 extra pairs; Indicates the classic trade direction; Each candlestick patterns can be disabled in the setti
MultiCurrency RSI
Denis Luchinkin
Indicators
The MultiCurrency RSI indicator calculates the values of the standard RSI indicator for each of 8 major currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Advantage of the indicator: The calculation is performed based on 8 virtual currency charts: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY; Shows the strength of currencies, not depending on the currency pair; Allows any time to determine the strongest and the weakest currency, also sorts currencies by strength; At any time it shows the current str
MultiCurrency Indicators
Denis Luchinkin
Indicators
MultiCurrency Indicators is a multi-currency indicator which calculates the values of multiple standard indicators for each of the 8 major currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Advantages of the indicator Calculation is performed for 8 virtual charts of the currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY; Show the currency strength, which does not depend on the currency pair; It allows determining the strongest and the weakest currencies at any moment, it also sorts currencies
Future Candle One Candle
Denis Luchinkin
Indicators
Future Candle One Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of one candle. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operatio
Future Candle Two Candle
Denis Luchinkin
Indicators
Future Candle Two Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of two candles. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operati
Future Candle Three Candle
Denis Luchinkin
1 (1)
Indicators
Future Candle Three Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of three candles. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable ope
RSI Trend
Denis Luchinkin
Indicators
RSI Trend is a trend indicator that interprets the current market situation based on multiple RSI indicators with different periods. Indicator Benefits Displays zones of an evident trend movement, overbought/oversold zones, as well as transition zones; Can be used in scalping strategies, as well as medium-term and long-term strategies; Has a minimum of settings; The standard line colors and selected for a comfortable operation with the black and white styles of the chart; Can be used in Expert
Spreads Monitoring MT4
Denis Luchinkin
Indicators
Spreads Monitoring MT4 - мощный инструмент для сбора значений спреда и записи их в файл. Позволяет "ловить" минимальные и максимальные значения спреда, рассчитывает реальное среднее значение спреда у брокера . Преимущества индикатора: Работает на всех таймфреймах; Восстанавливает ранее записанные данные для отображения на графике; Умеет запускать себя на графиках других символов по шаблону текущего графика; Имеет инструменты для удобной работы с данными; Не нагружает терминал. Параметры индикато
Pivots MT4
Denis Luchinkin
Indicators
Pivots MT4 - Простой и удобный индикатор уровней pivot , рассчитывает уровни по методам  Classic , Fibonacci , DeMark , Camarilla , WooDie , Central Pivot Range . Индикатор выгодно отличается следующим Рассчитывает уровни pivot по методам  Classic ,  Fibonacci ,  DeMark ,  Camarilla ,  WooDie ,  Central Pivot Range ; Выводит на графике текущие уровни и уровни на предыдущих периодах; Выводит на графике выбранные метод и период, названия уровней и их ценовые значения. Параметры Pivot Method - Выпа
Filter:
No reviews
Reply to review