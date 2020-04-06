Classic
- Experts
- Dmitry Shutov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Общие сведения
Classic - это сеточный эксперт следующий строгим правилам торговли. Главное отличие от сеточных экспертов имеет фиксированный Stop_Loss каждого ордера!
Использовать на периоде M1.
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Мультивалютность.
- Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.
- Работает только со своими ордерами.
Рекомендации
- Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах!!!
- Если ваш копмьютор слабый используйте режим Easy_mode=true.
- Рекомендую использовать эксперта на периоде M1.
- Для уменьшения просадки рекомендую увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.
- Для уменьшения просадки рекомендую уменьшить значение Martingale = 1.2 или Martingale = 1.
Настройки
- Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
- Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
- Lot - объем ордеров.
- Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.
- Hour_start - час начала торговли.
- Hour_finish - час окончания торговли.
- Magic - магический номер ордеров.
- Easy_mode - включить если слабый компьютер.
- Trall - включить / отключить функцию трала.
- Trall_level - уровень трала максимального ордера.
Рекомендуемые входные параметры
- Profit = 10.
- Step = 0.002.
- Lot = 0.01.
- Martingale = 1.2.
- Hour_start=0.
- Hour_finish=23.
- Magic=132435.
- Easy_mode=true.
- Trall=true.
- Trall_level=0.01.