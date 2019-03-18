SLine
- Indicators
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- Version: 1.10
- Updated: 18 March 2019
- Activations: 20
Входные параметры отсутствуют.По индикатору просто определять направление движения цены.Если линии сходятся,то используем ордера на пробой,если расходятся используем SELL,BUY,SELLLIMIT,BUYLIMIT.Работает на любых периодах.С любыми парами.Для нахождения минимального и максимального расстояния между линиями,нужно использовать инструмент"перекрестие".Для пары EURUSD на периоде М15,можно применять значения :для схождения <80 п.п.,а максимальное >500-800 п.п. Удачи в торговле!!! There are no input parameters. According to the indicator, it is easy to determine the direction of price movement. If the lines converge, then we use orders for the breakdown, if we diverge, we use SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. It works on any periods. With any pairs. , you need to use the crosshair tool. For the EURUSD on the M15 period, you can apply the values: for convergence <80 pp, and maximum> 500-800 pp Good luck in trading !!!
لا توجد معلمات مدخلات ، فبالنسبة إلى المؤشر ، من السهل تحديد اتجاه حركة السعر ، فإذا تقاربت الخطوط ، فإننا نستخدم أوامر التجزئة ، إذا اختلفنا ، فإننا نستخدم SELL ، BUY ، SELLLIMIT ، BUYLIMIT ، وهو يعمل على أي فترات ، مع أي أزواج. تحتاج إلى استخدام أداة crosshair. بالنسبة إلى EURUSD في فترة M15 ، يمكنك تطبيق القيم: للتقارب <80 pp ، والحد الأقصى> 500-800 pp حظا سعيدا في التداول!
Няма никакви входни параметри, според индикатора е лесно да се определи посоката на движението на цените.Ако линиите се сближават, тогава ние използваме поръчките за разбивка, ако се разминаваме, използваме SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. за EURUSD за периода M15, можете да приложите стойностите: за конвергенция <80 п.п., а максимум> 500-800 п.п. Успех в търговията !!!
Göstərilən göstəriciyə görə, qiymətin hərəkət istiqamətini müəyyən etmək asandır, əgər xətlər bir-birinə yaxınlaşsaydı, biz ayrılmaq üçün əmrlərdən istifadə edərsə, biz SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT istifadə edirik, hər hansı bir dövrdə işləyir. M15 dövründə EURUSD üçün dəyərləri tətbiq edə bilərsiniz: yaxınlaşma üçün <80 s, maksimum> 500-800 sq. Ticarətdə uğurlar!
Es gibt keine Eingabeparameter: Je nach Indikator ist es einfach, die Richtung der Kursbewegung zu bestimmen: Wenn die Linien zusammenlaufen, verwenden wir Aufträge für die Panne, wenn wir divergieren, verwenden wir SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. Sie müssen das Fadenkreuz-Werkzeug verwenden. Für die EURUSD im Zeitraum M15 können Sie die Werte anwenden: für Konvergenz <80 pp und maximal> 500-800 pp Viel Glück beim Handel !!! 入力パラメータがありません。指標によると、価格の移動方向を判断するのは簡単です。線が収束する場合は内訳の注文を、発散する場合はSELL、BUY、SELLLIMIT、BUYLIMITを使いますM15期間のEURUSDでは、収束値を<80 pp、最大> 500〜800 ppに適用できます。取引で頑張ってください！
Δεν υπάρχουν παράμετροι εισόδου Σύμφωνα με τον δείκτη, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η κατεύθυνση της κίνησης των τιμών.Αν οι γραμμές συγκλίνουν, τότε χρησιμοποιούμε παραγγελίες για την ανάλυση, αν διαφοροποιούμε χρησιμοποιούμε ΠΩΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, SELLLIMIT, BUYLIMIT.Λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιόδους Με οποιεσδήποτε ζεύγη.Για να βρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών Για το EURUSD για την περίοδο M15, μπορείτε να εφαρμόσετε τις τιμές: για σύγκλιση <80 pp και μέγιστη> 500-800 pp Καλή τύχη στη διαπραγμάτευση !!!
Ўваходныя параметры отсутствуют.По індыкатару проста вызначаць кірунак руху цены.Если лініі сыходзяцца, то выкарыстоўваем ордэра на прабой, калі разыходзяцца выкарыстоўваем SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT.Работает на любых периодах.С любымі парами.Для знаходжання мінімальнага і максімальнага адлегласці паміж лініямі , трэба выкарыстоўваць інструмент "перакрыжаванне" .Для пары EURUSD на перыядзе М15, можна ўжываць значэння: для сыходжання <80 п.п., а максімальнае> 500-800 п.п. Поспехі ў гандлі !!!
ფასის მოძრაობის მიმართულებით ადვილია განსაზღვრა, თუ ხაზები გადავიტანოთ, მაშინ ჩვენ დავაყენებთ ბრძანებებს ავარიაზე, თუ ჩვენ ვიღებთ, ვიყენებთ SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT.იგი ნებისმიერი პერიოდის განმავლობაში მუშაობს. , თქვენ უნდა გამოვიყენოთ კროსშირის ხელსაწყო, M15 პერიოდის განმავლობაში EURUSD- სთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღირებულებები: კონვერგენციისთვის <80pp და მაქსიმალური> 500-800 pp წარმატებებს გისურვებთ !!!