SLine

Входные параметры отсутствуют.По индикатору просто определять направление движения цены.Если линии сходятся,то используем ордера на пробой,если расходятся используем SELL,BUY,SELLLIMIT,BUYLIMIT.Работает на любых  периодах.С любыми парами.Для нахождения минимального и максимального расстояния между линиями,нужно использовать инструмент"перекрестие".Для пары EURUSD на периоде М15,можно применять значения :для схождения <80 п.п.,а максимальное >500-800 п.п. Удачи в торговле!!!   There are no input parameters. According to the indicator, it is easy to determine the direction of price movement. If the lines converge, then we use orders for the breakdown, if we diverge, we use SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. It works on any periods. With any pairs. , you need to use the crosshair tool. For the EURUSD on the M15 period, you can apply the values: for convergence <80 pp, and maximum> 500-800 pp Good luck in trading !!!     
لا توجد معلمات مدخلات ، فبالنسبة إلى المؤشر ، من السهل تحديد اتجاه حركة السعر ، فإذا تقاربت الخطوط ، فإننا نستخدم أوامر التجزئة ، إذا اختلفنا ، فإننا نستخدم SELL ، BUY ، SELLLIMIT ، BUYLIMIT ، وهو يعمل على أي فترات ، مع أي أزواج. تحتاج إلى استخدام أداة crosshair. بالنسبة إلى EURUSD في فترة M15 ، يمكنك تطبيق القيم: للتقارب <80 pp ، والحد الأقصى> 500-800 pp حظا سعيدا في التداول!     
Няма никакви входни параметри, според индикатора е лесно да се определи посоката на движението на цените.Ако линиите се сближават, тогава ние използваме поръчките за разбивка, ако се разминаваме, използваме SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. за EURUSD за периода M15, можете да приложите стойностите: за конвергенция <80 п.п., а максимум> 500-800 п.п. Успех в търговията !!!    
Göstərilən göstəriciyə görə, qiymətin hərəkət istiqamətini müəyyən etmək asandır, əgər xətlər bir-birinə yaxınlaşsaydı, biz ayrılmaq üçün əmrlərdən istifadə edərsə, biz SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT istifadə edirik, hər hansı bir dövrdə işləyir. M15 dövründə EURUSD üçün dəyərləri tətbiq edə bilərsiniz: yaxınlaşma üçün <80 s, maksimum> 500-800 sq. Ticarətdə uğurlar!    
Es gibt keine Eingabeparameter: Je nach Indikator ist es einfach, die Richtung der Kursbewegung zu bestimmen: Wenn die Linien zusammenlaufen, verwenden wir Aufträge für die Panne, wenn wir divergieren, verwenden wir SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT. Sie müssen das Fadenkreuz-Werkzeug verwenden. Für die EURUSD im Zeitraum M15 können Sie die Werte anwenden: für Konvergenz <80 pp und maximal> 500-800 pp Viel Glück beim Handel !!!   入力パラメータがありません。指標によると、価格の移動方向を判断するのは簡単です。線が収束する場合は内訳の注文を、発散する場合はSELL、BUY、SELLLIMIT、BUYLIMITを使いますM15期間のEURUSDでは、収束値を<80 pp、最大> 500〜800 ppに適用できます。取引で頑張ってください！
Δεν υπάρχουν παράμετροι εισόδου Σύμφωνα με τον δείκτη, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η κατεύθυνση της κίνησης των τιμών.Αν οι γραμμές συγκλίνουν, τότε χρησιμοποιούμε παραγγελίες για την ανάλυση, αν διαφοροποιούμε χρησιμοποιούμε ΠΩΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, SELLLIMIT, BUYLIMIT.Λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιόδους Με οποιεσδήποτε ζεύγη.Για να βρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών Για το EURUSD για την περίοδο M15, μπορείτε να εφαρμόσετε τις τιμές: για σύγκλιση <80 pp και μέγιστη> 500-800 pp Καλή τύχη στη διαπραγμάτευση !!!                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ўваходныя параметры отсутствуют.По індыкатару проста вызначаць кірунак руху цены.Если лініі сыходзяцца, то выкарыстоўваем ордэра на прабой, калі разыходзяцца выкарыстоўваем SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT.Работает на любых периодах.С любымі парами.Для знаходжання мінімальнага і максімальнага адлегласці паміж лініямі , трэба выкарыстоўваць інструмент "перакрыжаванне" .Для пары EURUSD на перыядзе М15, можна ўжываць значэння: для сыходжання <80 п.п., а максімальнае> 500-800 п.п. Поспехі ў гандлі !!!      
ფასის მოძრაობის მიმართულებით ადვილია განსაზღვრა, თუ ხაზები გადავიტანოთ, მაშინ ჩვენ დავაყენებთ ბრძანებებს ავარიაზე, თუ ჩვენ ვიღებთ, ვიყენებთ SELL, BUY, SELLLIMIT, BUYLIMIT.იგი ნებისმიერი პერიოდის განმავლობაში მუშაობს. , თქვენ უნდა გამოვიყენოთ კროსშირის ხელსაწყო, M15 პერიოდის განმავლობაში EURUSD- სთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღირებულებები: კონვერგენციისთვის <80pp და მაქსიმალური> 500-800 pp წარმატებებს გისურვებთ !!!      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        


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T.M.M Channel System is a forex trading system which provides signals for BUY and SELL with the Trend using special trend filter price channel indicator. This indicator is easy to adapt to any market using only two parameters. This channel indicator does not repaint! The channel indicator is recommended for trading on H4 charts but can be used with any time frame though. After purchase you will download the channel indicator. The arrow indicator will be provided to you for free after purchase. Y
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
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TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
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Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
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PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
More from author
Rupture
Aleksandr Nadein
Experts
The Expert Advisor places limit orders for breakdown according to 2 indicators. When 1 order triggers, the second order is deleted automatically. There is a virtual trailing from 1 point. I recommend to set the minimum possible distance (from the price to a pending order) (depending on the symbol on which it costs). I recommend setting the trailing from 10 points in the strategy tester.
Best Time
Aleksandr Nadein
Experts
Советник выставляет ордера по времени,для его существует 2 настройки (М,М2).При убыточных сделках срабатывает локирование ордеров,что помогает существенно сократить просадку.Советник адаптирован для работы с малыми депозитами(от 1$ ,если это позволено брокером).Он так же будет интересен ,тем трейдерам которые зарабатывают не только на сделках,но и за счет ребейтов,так как совершает большое количество сделок(в среднем  около 50 в день.  Slippage   = 3;           //  Slippage  Lot        = 0.1;   
Time easy
Aleksandr Nadein
Experts
советник торгует на пробой уровней.Приносит не плохую прибыль.В настройках очень прост.   _Parameters_EA="----- Parameters      EA";     Slippage    = 3;            //  Slippage     Lot         = 0.01;         //  Lot     RangeO      = 150;          //  distance from price     oSL         = 150;          //  SL     oTP         =150;           //  TP     max_spread   =100;          //  MAX SPEAD     Magic=-1;                   //  Magic (-1 All)     text_color=Lime;            //  text_color ext
MultiPro
Aleksandr Nadein
Experts
EA мультисоветник,в тестере не работает!!!Торгует по 9 валютным парам.Прибыль зависит от ,Вашего,риска.На минимальных настройках приносит не большую прибыль.Рекомендую подключиться к сервису  https://fxcash.ru/?id=X65414 . Рекомендуемые пары   extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string
MultiHu
Aleksandr Nadein
Experts
The multi-adviser in the tester does not work, it needs all currency pairs, and in the tester only one !!! We need tests and suggestions for the work of the advisor!!extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string Symbol6 = "AUDUSD"; extern  string Symbol7 = "CADCHF"; extern  string Symbol8
Close All Symbol
Aleksandr Nadein
Experts
Советник помощник!!!Сам сделки не ставит,но полностью контролирует открытые позиции по всем валютным парам. Будет отличным помощником активным трейдерам,  использующих не сколько валютных пар в своей торговле. Принцип работы-закрытие по общему профиту или общему убытку,все открытые ордера. Профит расчитывается в валюте депозита,а Убыток в % . Параметры советника Profit  =10; Loss    =1 %; Если есть предложения по работе ЕА,пишите обсудим!!! Удачной всем торговли!!! 
ViPa
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор ViPa-это мощный инструмент ,который работает как в трендовых,так и флетовых рыночных условиях.Отлично подходит как для новичков,так и опытных трейдеров. 1.Очень прост в использовании. 2.Не имеет входящих параметров. 3.Визуализация с помощью понятных картинок. 4.Не требует дополнительных индикаторов. 5.Работает по всем инструментам. 6.Идеально подходит для скальпинга. 7.Не перерисовывается. 8.Входы с низким риском.
Rom
Aleksandr Nadein
Experts
The adviser works on the indicator, the martingale is used in the strategist, and when you turn it on, you can disable it in the settings. Recommended pair USDCHF extern int             Sl     =  0;         //  SL extern int             Tp     =  50;        //  TP extern int             Tral   =  10;        //  Trailing 1 pp extern int            magic   =  3456346;   //  Magic extern double          lot    =  0.01;      //  Lot extern bool     ilan_martin   =  true;      //  true or false ex
Rom Easy
Aleksandr Nadein
Experts
Demo version with full functionality, time limit. You have one week to test the product. Trading is carried out according to the indicator. In the settings, there is a limit on the number of opened orders. Recommended currency pair USDCHF. It works on all time frames. Recommended M5. To limit losses used StopLoss. The adviser is suitable for trading both for beginners and professionals, settings are minimized.
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
TradeOn
Aleksandr Nadein
Experts
It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering. EURUSD M5. It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds to ensure margin requirements. It works with all open orders, even open manua
Greedy
Aleksandr Nadein
Experts
indicatorless advisor. Entry points are calculated from market movement. Recommended pairs EURUSD,USDJPY.TF H1 extern double Tp              = 200;     //TP extern double Tp1             = 15;      //TP1 extern double Sl              = 15;      //SL extern double Lot             = 0.1;     //Lot extern int    Magic           = 56;      //Magic        int    slippage        = 3; extern bool   ilan_martin     = false;   //Closing on opening   extern bool   zkrplu          = false;   //Closing wi
EA Bb
Aleksandr Nadein
Experts
Ea is a fully automatic trading system. The system is based on indicators and additional filters for signals. Orders are closed by profit or stop loss.It is possible to trade both one order and the inclusion of additional orders.This can affect the level of drawdown. When trading one order, your drawdown remains at a minimum position, which significantly reduces the load on the deposit.The adviser is suitable for both beginners and experienced traders.The indicator data is processed by the trip
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
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Indicators
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
InfoLot
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор помощник при торговле на валютных рынках.Работает на любых таймфреймах и любых валютных парах.Стоит его установить на любое открытое окно,чтобы получить текущую информацию по счету.Для более детальной информации нужно зайти в историю терминала и выбрать конкретный период торговли.Это может быть один день,последние три дня,неделя,месяц или вся торговля по данному счету.Индикатор учитывает все протаргованные сделки доступные в истории за выбранный период времени и по все торгуемым инстру
PL indicator
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор информационная панель. 1 строка отображает текущий профит по счету(по всем валютным парам) весь заработанный профит по текущей валютной паре(где стоит индикатор). 2 строка отображает позиции на SELL ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам SELL. 3 строка отображает позиции на BUY ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам BUY/ 4 строка отображает EQUITY. 5 строка отображает лотность закрытых ордеров п
Tractor
Aleksandr Nadein
Experts
This adviser works on indicator signals. The signal is obtained when two MA lines cross. Indicator settings are present in the adviser settings, you can change the Timeframe and prices on which the indicators work. When a signal is received, the adviser places two pending orders. After one of the orders is triggered, the second one is automatically deleted . The EA also has TakeProfit, StopLoss and Trailing. There is a spread limit for selecting currency pairs. Automatically determines the minim
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, ABLE TO TRADE YOURSELF AND WITH THE HELP OF A TRADER! THE PANEL SHOWS THE ENTIRE DOWNLOAD TO HELP WHEN TRADING. BUTTONS PRESENT   1.CLOSING PROFITABLE ORDERS  2. CLOSE ALL ORDERS  3. LOCKING THESE POSITIONS TO SET UP THE EXPERT, THE DISTANCE IS USED, WHICH DEPENDS ON THE TREND TO OPTIMIZE THE TREND, THERE IS A SPECIAL ALGORITHM! WHEN TRADING, YOU CAN ADD OPENING ORDERS MANUALLY, IT IS ALSO POSSIBLE TO LOCK ALL OPEN ORDERS! IF YOU DO NOT TRADE WITH THE HELP OF
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS 1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS 2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT 3. REFINEMENT
Always a plus
Aleksandr Nadein
Experts
IT DOESN'T WORK CORRECTLY IN THE TESTER, IT'S MADE TO PASS TESTS ON mq5!!! It is better to test the advisor on a demo account! The advisor is always in the black. Does not use old indicators, developed using GPT, which eliminates errors in operation. Suitable for use on all instruments.Shows positive dynamics.GPT calculation confirmed the expert's work.At long distances, a grid is used, which brings a good profit. During long movements, the profit comes in parts from the main budget.
Scaner Arrow
Aleksandr Nadein
Experts
The advisor will help you test any indicator that puts arrows for opening orders. In order to find out the code of the arrows that the indicator puts, you need simple steps. Place the indicator on the chart. Point the mouse over the chart and press the right button. In the window that appears, select a list of objects. In in the list of objects, select the arrow and on the right side click properties. This way you will receive the arrow code for one side of the trade, this can be used when tradi
MFT readings
Aleksandr Nadein
Indicators
PIN BAR PRO SIGNALS (MT4) Professional Pin Bar Indicator with Smart Money Logic and Breakout Confirmation Overview PIN BAR PRO SIGNALS is a powerful price action indicator designed to detect high-quality Pin Bars and generate precise BUY and SELL signals based on real market behavior. Unlike standard indicators, it does not rely on simple pattern detection. Instead, it analyzes what happens after the pattern — ensuring only confirmed and high-probability setups are displayed. Key Featur
SLine 5
Aleksandr Nadein
Indicators
Данный индикатор помогает трейдеру выявить импульс цены,а также рассчитать его силу относительно среднего истинного диапазона движения цены. Индикатор будет незаменимым помощником для трейдеров использующих в своей торговой стратегии,теорию "Снайпер",в которой для торговли используются так называемые "импульсные уровни".Индикатор работает с любыми валютными парами находящимися в окне Обзор Рынка МТ5,металлами,индексами и т.д. Для работы по индикатору,нужно дождаться момента,когда 3 линии с вверх
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