PL indicator
- Indicators
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- Version: 1.2
- Activations: 20
Индикатор информационная панель.
1 строка отображает текущий профит по счету(по всем валютным парам) весь заработанный профит по текущей валютной паре(где стоит индикатор).
2 строка отображает позиции на SELL ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам SELL.
3 строка отображает позиции на BUY ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам BUY/
4 строка отображает EQUITY.
5 строка отображает лотность закрытых ордеров по текущей валютной паре/лотность закрытых ордеров по счету.
6 строка отображает максимальную просадку в деньгах по текущей валютной паре.
7 строка отображает максимальную просадку в % по текущей валютной паре.
8 строка отображает уровень FREEMARGIN %.
9 строка отображает плечо.
10 строка отображает SPREAD.
Индикатор предназначен как для тестирования советников(можно узнать максимальную просадку по валютной паре в деньгах,процентах за время тестирования советника) так и является помощников при реальной торговле !,т.к. в панели видно текущую ситуацию по счету.