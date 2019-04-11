MultiPro
- Experts
-
- Version: 5.42
- Updated: 23 May 2019
- Activations: 20
EA мультисоветник,в тестере не работает!!!Торгует по 9 валютным парам.Прибыль зависит от ,Вашего,риска.На минимальных настройках приносит не большую прибыль.Рекомендую подключиться к сервису https://fxcash.ru/?id=X65414.
Рекомендуемые пары
extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters Symbol";
extern string Symbol1 = "EURUSD";
extern string Symbol2 = "EURCHF";
extern string Symbol3 = "EURCAD";
extern string Symbol4 = "CADJPY";
extern string Symbol5 = "USDCAD";
extern string Symbol6 = "AUDUSD";
extern string Symbol7 = "CADCHF";
extern string Symbol8 = "EURJPY";
extern string Symbol9 = "USDCAD";
User didn't leave any comment to the rating